Naufrágio nas Ilhas Canárias mata nove migrantes e deixa 48 desaparecidos

Ao menos nove migrantes morreram e 48 são considerados desaparecidos no naufrágio de uma embarcação nas imediações de El Hierro, uma das ilhas espanholas das Canárias, perto da costa de África, informou neste sábado (28) o Salvamento Marítimo.

A organização espanhola de resgate no mar informou em um comunicado que 84 pessoas viajavam n barco. Nove corpos foram recuperados e uma “operação de busca está em curso para encontrar 48 desaparecidos”.

Vinte e sete sobreviventes foram resgatados. O naufrágio aconteceu quatro milhas (6,4 quilômetros) ao sul do porto de La Estaca, na ilha de El Hierro. Pouco depois da meia-noite (horário local), os migrantes alertaram os serviços de emergência.

“Durante as operações de resgate, a embarcação virou quando os ocupantes se concentraram em um dos lados”, informou a organização Salvamento Marítimo.

O arquipélago espanhol das Canárias fica ao noroeste das costas africanas e tem sete grandes ilhas.

No início de setembro, o naufrágio de uma embarcação de migrantes que tentavam chegar ao continente europeu via Canárias provocou pelo menos 39 mortes perto da costa do Senegal.

Milhares de migrantes morreram nos últimos anos na perigosa rota atlântica da África para a Europa, principalmente através do arquipélago espanhol das Canárias, a bordo de barcos superlotados e muitas vezes em péssimas condições.

“Infelizmente, uma nova tragédia volta a demonstrar o perigo da Rota do Atlântico”, escreveu o presidente da região das Canárias, Fernando Clavijo, na rede social X.

“Precisamos que a Espanha e a UE atuem de forma decisiva diante de um drama humanitário estrutural. São crianças, mulheres e homens. Vidas que se apagam a poucos metros da fronteira sul da Europa”, lamentou Clavijo.

Desde 28 de agosto de 1994 e a chega de dois jovens saarauis a bordo de um barco simples ao arquipélago espanhol das Canárias – quando começou o que é conhecido na Espanha como a “rota das Canárias” -, quase 200 mil migrantes seguiram esta rota para chegar ao continente europeu, segundo o Ministério do Interior espanhol.

De janeiro até 15 de agosto, 22.304 migrantes chegaram às Canárias, contra 9.864 no mesmo período em 2023, o que representa um aumento del 126%. No conjunto da Espanha, o aumento é de 66% (de 18.745 a 31.155).

