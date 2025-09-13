The Swiss voice in the world since 1935

Nepal retoma a paz após nomeação de primeira-ministra interina

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Com a suspensão do toque de recolher e a reabertura do comércio, o Nepal iniciou o sábado (13) virando a página dos violentos distúrbios desta semana, um dia após a nomeação de Sushila Sarki como primeira-ministra interina.

A presença de soldados e tanques foi reduzida nas ruas da capital, Katmandu, onde lojas e templos reabriram suas portas, constataram jornalistas da AFP.

Na segunda e na terça-feira, a cidade foi palco de violentos protestos antigovernamentais, que terminaram com o Parlamento em chamas e a renúncia do primeiro-ministro, deixando pelo menos 51 mortos e centenas de feridos.

Karki, ex-presidente da Suprema Corte, tornou-se a primeira mulher a comandar o governo do Nepal, com a promessa de restaurar a ordem e combater a corrupção, principal reivindicação dos manifestantes. 

Posteriormente, o presidente ordenou a dissolução do Parlamento e marcou a realização de eleições legislativas para 5 de março de 2026.

A nova premiê, de 73 anos, dedicou sua primeira ação neste sábado a visitar hospitais da capital e encontrar os feridos nos protestos, vítimas da repressão ordenada por seu antecessor, KP Sharma Oli, cujo paradeiro ainda é desconhecido.

Essa violência policial precipitou a queda do governo do então primeiro-ministro, líder do Partido Comunista e representante das elites nepalesas, que estava em seu quarto mandato desde 2015. 

Muitos nepaleses celebram a nomeação de Karki como um símbolo de mudança.

“Achamos que a primeira-ministra abordará a luta do Nepal contra a corrupção e avançará na boa governança”, disse Suraj Bhattarai, um assistente social de 51 anos.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou, por sua vez, que seu país apoia “a paz, o progresso e a prosperidade” do Nepal.

A nomeação da juíza, conhecida por sua independência, ocorre após dois dias de intensas negociações entre o chefe do Exército, general Ashok Raj Sigdel, e o presidente, Ram Chandra Paudel, que também incluiu representantes da “Geração Z”, nome dado ao movimento de protesto juvenil.

“Este governo interino é uma boa decisão por agora”, afirmou Durga Magar, de 23 anos, que trabalha em uma loja em Kathmandu.

“O principal problema para as pessoas, especialmente para os jovens, é a corrupção (…) Não importa se é a Geração Z ou políticos mais velhos que a abordem, simplesmente tem que acabar”, sentenciou.

Mais de 20% da população entre 15 e 24 anos está desempregada, segundo dados do Banco Mundial, e o PIB anual por habitante é de apenas 1.450 dólares (R$ 7.800, na cotação atual).

Outras das tarefas imediatas que Sarki deverá assumir será garantir o retorno à ordem em todo o país. Principalmente, capturar os 12.500 presos que continuam foragidos depois de aproveitarem o caos dos distúrbios para fugir das prisões.

pm-bb-pjm/mtp/mmy/avl/meb/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR