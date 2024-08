Norris vence GP da Holanda e acaba com invencibilidade de Verstappen

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Holanda (Reuters) – O piloto da McLaren, Lando Norris, encerrou o recorde em casa de Max Verstappen ao conquistar uma vitória segura no Grande Prêmio da Holanda, registrar a sua segunda vitória na carreira na Fórmula Um e dar vida nova ao campeonato mundial neste domingo.

O tricampeão mundial pela Red Bull terminou com 22,896 segundos atrás, mesmo tendo conquistador a liderança no início da prova, mas ele acabou ultrapassado na 18º volta, com a Ferrari de Charles Leclerc terminando na terceira colocação.

Foi a primeira vez desde que a corrida voltou ao calendário de provas em 2021 que Verstappen não venceu em Zandvoort. Com o resultado, o piloto aumentou a sua série de corridas sem vitórias para cinco provas.

A sua vantagem para Norris caiu para 70 pontos depois de 15 rodadas de 24, com a McLaren também diminuindo a vantagem da Red Bull no campeonato entre equipes para 30.

“É sensacional. Não digo que foi uma corrida perfeita por conta da primeira volta, mas ainda assim foi lindo. O ritmo foi forte e o carro, inacreditável”, disse Norris, que conquistou a sua primeira vitória em Miami em maio passado.

O companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri, foi o quarto, na frente de Carlos Sainz, da Ferrari, em quinto, e Sergio Perez, da Red Bull, em sexto.