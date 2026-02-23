Nova nevasca afeta 40 milhões de pessoas nos EUA

Mais de 40 milhões de pessoas enfrentam nesta segunda-feira (23) uma nova grande tempestade de neve no nordeste dos Estados Unidos, onde os governadores de oito estados declararam situação de emergência.

Com até 90 centímetros de neve, rajadas de vento de aproximadamente 90 km/h e a visibilidade reduzida, a tempestade provocou desde a madrugada o cancelamento de voos e o corte de energia elétrica em milhares de residências e estabelecimentos comerciais da região, especialmente na cidade de Nova York.

“Segundo as previsões atuais, o pior já passou”, anunciou o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, em uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda.

Entre 40 e 50 cm de neve caíram sobre a maior parte da cidade e eram esperados entre quatro e sete centímetros adicionais até as 20h locais (22h em Brasília), segundo indicou.

O aeroporto de Providence, em Rhode Island, registrou o recorde de 83 cm de neve e não se descartava que os acumulados alcançassem os 90 cm ao longo da tarde.

Em Nova York, a circulação de veículos não essenciais foi novamente autorizada desde o meio-dia desta segunda, mas os deslocamentos continuavam sendo considerados perigosos.

No período da tarde, mais de seis mil voos com origem ou destino nos Estados Unidos tinham sido cancelados e outras centenas registravam atrasos, segundo o site FlightAware. Além disso, mais dois mil voos foram cancelados para a terça-feira.

Os governadores de oito estados (Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia e Rhode Island) declararam estado de emergência.

– ‘Estou farto’ –

A segunda grande tempestade de inverno que afeta a Costa Leste do país em menos de um mês provocou frustração em parte da população.

“Estou farto. Não quero ver nem mais um floco de neve”, disse Vincent Greer, morador de Wildwood, Nova Jersey, enquanto removia com uma pá a neve acumulada em frente ao seu prédio.

Para outros, no entanto, a nevasca parecia “linda”. “Tanta neve, é simplesmente maravilhoso”, disse à AFP Chris Crowell, de 45 anos, na Grand Central Station de Nova York.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) também havia advertido para o risco de inundações em certas áreas dos estados de Nova York, Nova Jersey e Massachusetts.

Cerca de 570 mil famílias estavam sem eletricidade pouco antes das 15h locais (17h em Brasília), 285 mil delas apenas em Massachusetts.

– ‘Planejem-se com antecedência’ –

Em toda a região, escolas, serviços municipais, comércios e até mesmo a sede das Nações Unidas em Manhattan permaneceram fechadas nesta segunda.

Em outros lugares, o transporte público, incluindo o tráfego ferroviário, registrou perturbações nesta segunda. Em Nova Jersey, o serviço foi suspenso em sua totalidade.

Michelle Wu, prefeita de Boston, em Massachusetts, determinou o fechamento das escolas públicas e dos prédios municipais nesta segunda.

“Pedimos a todos que se planejem com antecedência, mantenham-se seguros e aquecidos, e permaneçam fora das estradas”, disse Wu.

Grandes cidades como Nova York, Filadélfia e Boston anunciaram a abertura de centros de aquecimento dedicados a pessoas que ficaram presas nas ruas por causa do frio.

Esta tempestade chega pouco depois de o leste do país recuperar a normalidade após a passagem devastadora de outra frente fria que causou mais de 100 mortes.

“Não temos registro de nenhuma morte relacionada a essa nevasca nas ruas da nossa cidade ou em locais públicos”, assinalou nesta segunda o prefeito de Nova York.

