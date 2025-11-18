Nvidia e Microsoft vão investir US$ 15 bi na startup de IA Anthropic

afp_tickers

2 minutos

A gigante dos semicondutores Nvidia e a Microsoft anunciaram, nesta terça-feira (18), investimentos no total de US$ 15 bilhões (R$ 80 bilhões) na startup de inteligência artificial Anthropic, criadora do chatbot Claude.

O anúncio faz parte da febre de investimentos no setor de IA, que despertou temores de uma bolha em Wall Street.

A Nvidia comprometeu até US$ 10 bilhões (R$ 53,3 bilhões), enquanto a Microsoft, que detém 27% da OpenAI, concorrente da Anthropic, prometeu investir até US$ 5 bilhões (R$ 26,6 bilhões).

O acerto faz parte de um acordo mais amplo, no qual a Anthropic se comprometeu a comprar US$ 30 bilhões (R$ 160 bilhões) em capacidade de computação na nuvem da Microsoft e adotar as últimas versões da tecnologia de chips da Nvidia.

“Cada vez somos mais clientes uns dos outros”, disse o diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, em um vídeo divulgado na Internet.

“Usaremos os modelos da Anthropic. Eles usarão nossa infraestrutura e iremos ao mercado juntos para ajudar nossos clientes a perceber o valor da IA”, afirmou.

O investimento milionário marca um importante realinhamento no setor de IA generativa, onde a concorrência se intensificou entre a OpenAI, criadora do ChatGPT, e seus rivais, incluindo a Anthropic e o Google, que nesta terça-feira lançou o novo modelo de sua ferramenta de IA Gemini.

A Anthropic, sediada na Califórnia, foi lançada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI e se apresenta como uma marca que prioriza a segurança no desenvolvimento da IA. Seu principal produto é o chatbot Claude e sua família de modelos.

Com a crescente preocupação em Wall Street sobre uma possível bolha no mercado de IA, as ações da Nvidia, a maior empresa do mundo por capitalização de mercado, caíram até 3% em meio a vendas massivas no setor de tecnologia.

As ações da Microsoft perderam cerca de 3,5%.

O anúncio desta terça-feira impulsionou o valor da Anthropic para 350 bilhões de dólares (R$ 1,8 trilhão), disse uma fonte à CNBC. Com isso, a empresa se tornou uma das mais valiosas do mundo. Recentemente, a OpenAI foi avaliada em 500 bilhões de dólares (R$ 2,6 trilhões).

arp/ksb/mel/ad/mvv/yr/dd/am