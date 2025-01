Onze pessoas morrem atropeladas por trem no oeste da Índia

afp_tickers

1 minuto

Onze pessoas que desembarcaram precipitadamente de um trem devido ao acionamento de um alarme de incêndio morreram esmagadas por outra composição que vinha em sentido contrário nesta quarta-feira (22), no estado de Maharashtra, no oeste da Índia, informaram as autoridades.

“Onze pessoas morreram e cinco estão recebendo atendimento” de uma equipe médica, declarou Ayush Prasad, um funcionário de alto escalão do distrito de Jalgaon, a 400 quilômetros de Mumbai, onde ocorreu o acidente.

Em relação ao suposto incêndio no trem, não se sabe até o momento se foi um alarme falso.

Um porta-voz do serviço ferroviário da Índia, citado pela imprensa, declarou que alguém acionou o alarme em um trem com destino a Mumbai e que, depois disso, “alguns passageiros saíram do trem. Nesse momento, eles foram esmagados por outro trem que vinha na direção oposta”, acrescentou.

Entre 2017 e 2021, os acidentes ferroviários deixaram, em média, 20.000 mortos por ano, de acordo com dados oficiais.

A Índia lançou um plano de modernização da infraestrutura ferroviária de US$ 30 bilhões (quase R$ 182 bilhões, na cotação atual) em uma tentativa de impulsionar a economia e a conectividade no serviço utilizado por milhões de pessoas todos os dias.

sai/dhc/mr/cn/jvb/mb/yr/mvv