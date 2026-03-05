Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Israel anuncia nova fase da guerra com o Irã –

O chefe do estado-maior de Israel, Eyal Zamir, anunciou nesta quinta-feira (5) que a guerra com o Irã entra em uma nova fase, e prometeu “outras surpresas” para aquele país.

“Após realizar com sucesso a fase de ataque-surpresa, durante a qual estabelecemos nossa superioridade aérea e neutralizamos a rede de mísseis balísticos, passamos agora à fase seguinte da operação”, anunciou na TV o tenente-general.

“Nesta fase, continuaremos desmantelando o regime iraniano e sua capacidade militar. Ainda temos outras surpresas reservadas”, acrescentou o militar.

– Israel ordena avanço no Líbano –

Na frente libanesa, o chefe do estado-maior de Israel afirmou que intensifica a operação contra o movimento islamita Hezbollah.

“Estamos atacando com força, na linha de frente e, mais profundamente, no Líbano. Instruí as Forças Armadas israelenses a avançar e aprofundar a linha de controle ao longo da fronteira”, disse o militar.

– Irã não pede ‘cessar-fogo’ com os EUA –

“Não estamos pedindo um cessar-fogo. Não vemos nenhuma razão pela qual devamos negociar com os Estados Unidos”, declarou à NBC News o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

Quanto ao estratégico estreito de Ormuz, “não temos intenção de fechá-lo por enquanto, mas, à medida que a guerra continue, consideraremos todas as possibilidades”, acrescentou.

– Trump quer ‘participar’ da escolha do próximo líder iraniano –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu hoje em que deveria ter um papel na escolha do próximo líder supremo do Irã, após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei.

“Tenho que participar da nomeação, como com Delcy Rodríguez”, disse Trump ao veículo Axios, estabelecendo uma comparação com a presidente interina da Venezuela.

– Trump afirma que apoiaria ofensiva curda no Irã –

Trump declarou à agência de notícias Reuters que apoiaria uma ofensiva das forças curdas no Irã em apoio à guerra travada por Estados Unidos e Israel contra a república islâmica: “É ótimo que queiram fazer isso, eu seria totalmente a favor.”

– Sri Lanka evacua segundo navio iraniano –

O Sri Lanka evacuou nesta quinta-feira 208 tripulantes de um navio da marinha do Irã perto de suas costas, informou seu presidente, um dia depois que um submarino americano afundou uma fragata iraniana, causando a morte de dezenas de marinheiros.

A marinha do Sri Lanka levará o navio ao porto nordeste de Trincomalee para protegê-lo de possíveis ataques. O presidente Anura Kumara Dissanayake assegurou que seu país não está “tomando partido neste conflito”.

– Irã diz ter atingido porta-aviões dos EUA –

A TV estatal do Irã informou que drones da Guarda Revolucionária iraniana atingiram o porta-aviões americano “USS Abraham Lincoln”, destacado no Golfo desde o final de janeiro.

Esse braço ideológico do exército já havia reivindicado esta semana ter atingido o porta-aviões com quatro mísseis balísticos, uma afirmação desmentida pelo Pentágono.

– Otan reforça ‘postura de defesa antimísseis’ –

A Otan anunciou nesta quinta-feira que reforçou a “postura de defesa contra mísseis balísticos” da aliança, que permanecerá em “nível elevado” até que diminua a ameaça de represálias iranianas pelos ataques israelenses e americanos.

– Tensão em ‘nível assustador’ –

O presidente da Turquia, Recep Erdogan, afirmou nesta quinta-feira que a guerra no Oriente Médio elevou a tensão na região a um “nível assustador”, que poderia aumentar ainda mais.

– Ataques contra grupos curdos iranianos no Iraque –

Nesta quinta-feira ocorreram novos ataques contra alvos de grupos opositores curdos iranianos no norte do Iraque, informaram à AFP responsáveis de dois grupos exilados.

A região autônoma curda do norte do Iraque abriga campos e bases operados por vários grupos rebeldes curdos iranianos, que o Irã tem atacado repetidamente desde o início da guerra no Oriente Médio.

– Mais de 1.200 mortos no Irã –

A agência de notícias oficial iraniana Irna reportou hoje que o número de mortos desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, no último sábado, supera 1.230 pessoas, um balanço que a AFP não conseguiu verificar.

– Mais de 100 mortos no Líbano –

O número de mortos nos ataques israelenses no Líbano desde que o país se viu envolvido na guerra regional na segunda-feira chega a 102 mortos e 638 feridos, anunciou o Ministério da Saúde libanês nesta quinta-feira.

O ministro das Finanças de Israel, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, advertiu os moradores dos subúrbios do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, que o distrito enfrentará uma devastação semelhante à de Gaza.

– UE e países do Golfo exigem que Irã detenha ataques –

Os países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) e da União Europeia (UE) exigiram, nesta quinta-feira, em uma declaração conjunta, que o Irã ponha fim a seus “ataques injustificados” no Oriente Médio, que ameaçam a “segurança mundial”.

– Azerbaijão atingido –

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira no exclave azeri de Nakhichevan, em um ataque de drones contra um aeroporto e as imediações de uma escola, segundo as autoridades locais.

O Exército iraniano negou ter lançado drones contra o Azerbaijão e acusou Israel de executar ações para “perturbar as relações entre países muçulmanos”.

– Reforços europeus no Chipre –

Espanha e Itália anunciaram hoje que enviarão recursos navais ao Chipre, quatro dias após um ataque de drones iranianos contra a base britânica de Akrotiri, na ilha do Mediterrâneo.

Os reforços navais se somam aos navios de guerra enviados por França e Grécia, e ao que o Reino Unido prometeu enviar.

– Explosões em Catar, Barein e Arábia Saudita –

O Catar é alvo de um “ataque com mísseis”, anunciou o Ministério da Defesa pouco após fortes explosões na capital, Doha. Jornalistas da AFP também ouviram explosões na capital do Barein, Manama.

Na capital da Arábia Saudita, Riade, alguns diplomatas ocidentais receberam ordens para buscar abrigo, informaram fontes oficiais à AFP.

Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, seis trabalhadores estrangeiros ficaram feridos em uma área industrial devido à queda de um drone interceptado, informaram hoje autoridades do emirado.

– EUA pede a Israel para seguir ‘até o fim’ –

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou, em um comunicado de seu gabinete, que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, o instou a prosseguir com a operação “até o fim”.

