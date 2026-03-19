Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Cotação do petróleo dispara novamente –

Os preços do petróleo subiam novamente nesta quinta-feira, após os ataques contra instalações de energia no Irã e no Catar.

Às 9h35 GMT (6h35 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte subia 9,92%, a 118,03 dólares, pouco depois de avançar mais de 10%. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, subia 2,59%, a 98,81 dólares.

– Trump ameaça destruir campos de gás do Irã –

Donald Trump ameaçou destruir os campos de gás iranianos se Teerã prosseguir com os ataques contra o Catar, o segundo maior exportador mundial de gás natural liquefeito.

– China considera a morte de Ali Larijani “inaceitável” –

A China condenou como “inaceitável” o assassinato do chefe de Segurança e dirigente histórico da República Islâmica do Irã, Ali Larijani, em um bombardeio aéreo israelense.

– Incêndios em duas refinarias de petróleo no Kuwait –

Duas refinarias da empresa de petróleo nacional kuwaitiana sofreram incêndios após ataques com drones, informou o Ministério da Informação do Kuwait.

– Drone cai em refinaria saudita –

Um drone caiu na refinaria saudita Samref, na zona industrial do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, informou o Ministério da Defesa. Antes, o ministério anunciou que havia interceptado um míssil balístico lançado contra o porto.

– Dois combatentes de grupo pró-Irã mortos no Iraque –

Dois combatentes das Forças de Mobilização Popular (Hashd al Shaabi), uma aliança de ex-paramilitares iraquianos que reúne grupos pró-Irã, morreram em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

– Catar controla incêndios em complexo de gás –

Equipes da Defesa Civil do Catar controlaram os incêndios registrados após um ataque iraniano em Ras Laffan, o maior complexo industrial e porto de exportação de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, informou o Ministério do Interior.

“A Defesa Civil controlou totalmente os incêndios na zona industrial de Ras Laffan, sem registro de feridos”, afirmou o ministério em uma publicação no X.

– Irã vai boicotar os Estados Unidos, não a Copa do Mundo-

O presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Tach, disse que o país vai “boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo”.

– Arábia Saudita não descarta ação militar –

A Arábia Saudita não descarta uma ação militar em resposta aos repetidos ataques iranianos com mísseis e drones, declarou o ministro das Relações Exteriores, o príncipe Faisal bin Farhan. “Nos reservamos o direito de empreender ações militares, se considerarmos necessárias”.

– Complexo de gás de Abu Dhabi fechado por mísseis –

Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, fechou um centro de processamento de gás natural após a queda de destroços de mísseis interceptados e responsabilizou o Irã pelos ataques.

– França pede moratória em ataques contra instalações civis –

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu uma moratória nos ataques contra infraestruturas de energia. “As populações civis e suas necessidades essenciais, assim como a segurança do abastecimento energético, devem ser preservadas da escalada militar”, disse.

– Três mortos na Cisjordânia por míssil iraniano –

Três pessoas morreram na quarta-feira na queda de destroços de míssil em uma localidade palestina da Cisjordânia ocupada, informaram os serviços médicos, pouco após o Exército israelense relatar o lançamento de projéteis iranianos.

O Crescente Vermelho Palestino anunciou o balanço de “três mortos e cinco feridos, um deles em estado muito grave”.

– Catar expulsa dois diplomatas iranianos –

O Catar ordenou na quarta-feira que dois diplomatas iranianos e suas equipes abandonem o país, após um ataque contra seu maior campo de gás, atribuído a Teerã.

“Os dois adidos da embaixada, o militar e o de segurança, assim como as pessoas que trabalham em seus escritórios, foram declarados ‘personas non gratas’ e receberam o pedido para que abandonem o território no prazo máximo de 24 horas”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

– Israel ataca o norte do Irã –

O Exército israelense anunciou um ataque contra o norte do Irã pela primeira vez desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro.

“A Força Aérea israelense, com base em informações de inteligência da Marinha e das Forças de Defesa de Israel, começou a atacar alvos no norte do Irã pela primeira vez”, afirma um comunicado militar.

burs-ahg/fp