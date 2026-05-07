Os destaques do Festival de Cannes

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Novos rostos na competição, a Palma de Ouro Honorária para o diretor de “O Senhor dos Anéis” e a presença de estrelas americanas, mas sem os grandes estúdios de Hollywood: estes são os destaques da 79ª edição do Festival de Cannes, que começa na próxima terça-feira (7).

– Palma de Ouro Honorária para Peter Jackson –

O diretor e produtor neozelandês Peter Jackson receberá, aos 64 anos, um reconhecimento tardio, porém prestigioso, que celebra o conjunto de sua carreira.

Esta Palma de Ouro Honorária reconhecerá um dos cineastas mais populares da história, cujos sucessos de bilheteria o colocam ao lado de gigantes como James Cameron e Steven Spielberg.

Jackson apresentou em 2001, em Cannes, as primeiras imagens de “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, início da saga cinematográfica baseada nos romances de J. R. R. Tolkien, que acabou acumulando 17 prêmios Oscar.

“Receber a Palma de Ouro Honorária em Cannes será um dos maiores momentos da minha carreira”, reagiu o diretor em um comunicado. Também receberá essa recompensa a vencedora do Oscar Barbra Streisand, de 84 anos, conhecida por seus papéis em “Funny Girl – A Garota Genial” e “Yentl”.

– Novos rostos –

Às vezes criticado por um suposto favoritismo, o Festival de Cannes selecionou este ano 11 cineastas que nunca haviam competido antes no certame, de um total de 22 filmes em disputa.

Os espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi, selecionados com “La Bola Negra”, sobre três homens gays na Espanha em três épocas distintas, nunca haviam se apresentado em Cannes, nem mesmo em uma seção paralela, algo incomum.

Países cujos filmes nunca haviam sido escolhidos na seleção oficial também estarão presentes, como a Costa Rica com “Siempre Soy Tu Animal Materno”, de Valentina Maurel, na mostra Um Certo Olhar, uma das principais seções do festival francês.

– Paixão pelo futebol –

O futebol será um dos principais temas, fora de competição, desta edição.

Na seção ‘Cannes Première’ será apresentado “El Partido”, dos argentinos Juan Cabral e Santiago Franco, sobre o histórico confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra (2 a 1), com dois gols míticos de Diego Maradona.

O lendário atacante francês Eric Cantona também terá uma dupla presença no festival. Ele será o protagonista do documentário britânico “Cantona”, dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas, e também integra o elenco de “Les Matins Merveilleux”, longa de estreia da francesa Avril Besson, no qual mostra suas habilidades como ator.

– Muitas estrelas americanas, mas estúdios ausentes –

Ao contrário de edições anteriores, que contaram com produções de Tom Cruise como “Missão Impossível” ou “Top Gun”, nenhum grande estúdio americano escolheu Cannes para lançar um blockbuster este ano.

Hollywood traz o brilho, o espetáculo e o cinema de grande formato que serve de contraponto às obras mais autorais e independentes que costumam dominar em Cannes.

As razões da sua ausência incluem cortes orçamentários, mas também o receio de que uma má recepção por parte da crítica de Cannes possa sentenciar um filme, como aconteceu com “Coringa: Delírio a Dois”, destruído pela crítica no Festival de Veneza em 2024.

Entre as estrelas que vão brilhar no tapete vermelho destacam-se John Travolta, que apresentará seu primeiro filme como diretor, Adam Driver e Scarlett Johansson, protagonistas de “Paper Tiger”, o sexto filme em competição do diretor James Gray, e as atrizes Cate Blanchett e Tilda Swinton, que irão ministrar uma ‘masterclass’.

agu-meb/es/avl/jc/fp