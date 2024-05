Oscar esquecido, massagem de Redford e outras curiosidades de Mery Streep em Cannes

3 minutos

Do Oscar que ela esqueceu à massagem sensual nos cabelos que recebeu de Robert Redford em “Entre Dois Amores”, a atriz Meryl Streep, que acaba de receber a Palma de Ouro honorária, contou uma série de curiosidades sobre a sua vida em Cannes na quarta-feira (15).

– O Oscar esquecido –

Streep, que tem um recorde de 21 indicações e três Oscars em seu currículo, ganhou a primeira das estatuetas por seu papel de mãe separada em “Kramer vs Kramer”, em 1980. Mas ela teve um contratempo com o prestigioso prêmio. “Eu o esqueci no banheiro. Eu estava usando um vestido grande e tive que pegá-lo. Coloquei-o no chão e esqueci. Coloquei-o no chão e esqueci que estava escondido lá”, disse ela rindo. “Mas alguém o encontrou. A próxima pessoa”.

– A votação –

No mesmo filme, em que ela reivindica a guarda do filho ao futuro ex-marido, interpretado por Dustin Hoffman, uma das cenas mais poderosas é quando Streep explica no tribunal por que saiu de casa por alguns meses.

A atriz explicou que eles estavam discutindo com o diretor, Robert Benton, e Hoffman sobre a alegação dela no tribunal. No final, “cada um deles foi para o seu camarim. Dustin escreveu sua versão das minhas falas, Benton escreveu a dele e eu escrevi a minha. Nós votamos e eu ganhei!”.

– A massagem sensual de Robert Redford –

Durante as filmagens de “Entre Dois Amores”, um de seus filmes mais emblemáticos, Streep explicou que, na famosa cena em que Robert Redford lava o cabelo dela no rio, ele não estava fazendo isso de forma “sexy”. Para consertar isso, alguém mostrou ao ator como massagear o cabelo dela.

“Redford aprendeu […] e fez isso muito bem. Na quinta tomada, eu já estava completamente apaixonada”, confessou. “De certa forma, é como uma cena de sexo, porque é muito íntima”. “Eu não queria que aquele dia acabasse”, brincou ela.

– Golfe às cinco –

Streep, que já trabalhou com todos os gigantes do cinema, também contracenou com Clint Eastwood, em “As Pontes de Madison”, outro de seus filmes mais conhecidos. Foi “fantástico” trabalhar com ele, disse.

“Ele fez o filme em cinco semanas porque saía às cinco horas para jogar golfe”, explicou ela. “Era muito importante para ele, então ele filmava rápido”.

– “Eu sei como você se sente” –

“O primeiro filme que fiz em que um homem veio até mim e disse ‘Eu sei como você se sente’ foi em ‘O Diabo Veste Prada'”, contou a atriz sobre seu papel da editora tirânica de uma revista de moda. “Houve mais de um que veio até mim e disse […] ‘Eu sei como é ser a única pessoa que toma decisões e ninguém entende você'”, lembrou ela. “Fiquei fascinada com isso”.

Para a atriz, os homens acham difícil se identificar com os papéis femininos, mas o contrário é possível. “Nós podemos fazer isso, falamos essa linguagem, mas é muito difícil para eles nos sentirem”, explicou.

