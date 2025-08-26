The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Perplexity compartilhará com meios de comunicação receitas de suas buscas com IA

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A ferramenta de inteligência artificial Perplexity anunciou nesta segunda-feira (25) que começará a pagar milhões de dólares a meios de comunicação como parte de um novo modelo para compartilhar os lucros das buscas com empresas jornalísticas.

Os veículos que se tornarem parceiros da companhia em breve receberão pagamentos quando seu trabalho for utilizado pelo navegador ou pelo assistente de IA da Perplexity para responder a consultas ou solicitações, informou a startup sediada em San Francisco.

“Estamos compensando os meios de comunicação com o modelo adequado para a era da IA”, anunciou a empresa em seu blog.

Os pagamentos serão administrados por meio de um serviço de assinatura que será lançado nos próximos meses, chamado Comet Plus, que a Perplexity descreve como um programa que garante que veículos e jornalistas se beneficiem dos novos modelos de negócio que a IA oferece.

Foi reservado um fundo comum de 42,5 milhões de dólares (R$ 230 milhões) para compartilhar com os meios, e espera-se que aumente com o tempo, acrescentou.

“Conforme a web evoluiu além da informação para incluir conhecimento, ação e oportunidades, o excelente conteúdo de veículos e jornalistas ganha ainda mais importância”, explicou a equipe da Perplexity.

A Perplexity é uma das startups mais promissoras do Vale do Silício, cujo motor de busca baseado em IA é frequentemente citado como um potencial disruptor para o Google.

No entanto, a empresa foi processada por meios como o Wall Street Journal, o New York Times e o japonês Yomiuri Shimbun, que alegam que ela se beneficia injustamente de seu trabalho.

Um modelo de repartição de receitas por parte da Perplexity seria um gesto de conciliação com os veículos e ajudaria a dissipar as acusações de oportunismo.

Diferentemente do ChatGPT ou do Claude da Anthropic, a Perplexity fornece respostas atualizadas que frequentemente incluem links para os materiais de origem, permitindo que os usuários verifiquem a informação.

gc-juj/jgc/ag/nn/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Os arquivo
Moderador: Patricia Islas

Como seu país reage a desastres naturais?

O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário!

Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários
5 Curtidas
3 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
15 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR