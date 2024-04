Petrobras eleva produção de petróleo em 4,4% no 1º tri por novas plataformas

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A produção de petróleo da Petrobras no Brasil subiu 4,4% entre janeiro e março ante igual período do ano passado, principalmente devido ao avanço operacional de quatro plataformas que entraram em operação ao longo de 2023, informou a companhia nesta segunda-feira.

A Petrobras produziu média de 2,236 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no primeiro trimestre, versus 2,141 milhões de bpd nos mesmos três meses de 2023, informou a empresa em seu relatório de produção e vendas.

Dentre os principais fatores para essa variação, a Petrobras destacou o crescimento da produção (“ramp-up”, no jargão do setor) das plataformas do tipo FPSO Almirante Barroso, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba, que entraram em operação ao longo do ano passado.

Almirante Barroso, no campo de Búzios, e a P-71, no campo de Itapu, ambas na Bacia de Santos, atingiram a capacidade máxima de produção durante o quarto trimestre, enquanto as demais permaneceram elevando a produção, segundo a empresa.

A Petrobras citou ainda como fator positivo a entrada em produção de 19 novos poços de projetos complementares, sendo 11 na Bacia de Campos e oito na de Santos.

Para este ano, porém, a companhia prevê a entrada em operação de apenas uma plataforma, chamada Marechal Duque de Caxias, que saiu de estaleiro na China em fevereiro rumo ao campo de Mero, também no pré-sal da Bacia de Santos.

Na comparação com o quarto trimestre, porém, houve uma queda de 5,3%, devido a um maior número de paradas para manutenção dentro do previsto e ao declínio natural de campos maduros, acrescentou a companhia.

As exportações de petróleo somaram 650 mil bpd no primeiro trimestre, queda de 11,3% ante o mesmo período do ano passado e alta de 2,5% na comparação com o quarto trimestre.

A companhia pontuou que elevou as vendas para os mercados asiáticos, principalmente para China, ao explorar arbitragem diante de conflitos no Oriente Médio, além de ter otimizado carregamentos em navios de grande porte para mercados como Europa e Estados Unidos.

“O conflito no Oriente Médio causou instabilidade nos fretes de transporte marítimo e, por consequência, uma alteração dos fluxos das nossas exportações de petróleo”, disse a Petrobras. “Os mercados que são naturalmente atendidos por navios de maior porte ganharam atratividade.”

As exportações de petróleo para a China representaram 46% do total no primeiro trimestre, ante 42% no mesmo período de 2023, enquanto as vendas para a Europa somaram 31%, ante 26% anteriormente. Por outro lado, os embarques para a América Latina recuaram de 22% para 6% no mesmo período.

A companhia deve publicar seu balanço financeiro do primeiro trimestre completo em 13 de maio.

PRODUÇÃO E VENDAS TOTAIS

Considerando a produção total de óleo e gás no Brasil e no exterior, a Petrobras bombeou uma média diária de 2,776 milhões de barris de óleo equivalente (boed) nos primeiros três meses do ano, alta de 3,7% ante o mesmo período de 2023 e queda de 5,4% ante o quarto trimestre.

Como operadora, a companhia produziu 3,855 milhões de boed no primeiro trimestre, alta de 2,9% ante igual período do ano passado e queda de 4,7% na comparação com o trimestre anterior, considerando o volume total produzido pelos campos operados pela empresa, incluindo parcelas que pertencem a eventuais parceiros nos ativos.

A Petrobras também informou que suas vendas totais de petróleo, gás e derivados caíram 4,6% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 2,917 milhões de boed, com vendas domésticas respondendo por 2,031 milhões de boed.

DERIVADOS

O fator de utilização (FUT) das unidades de refino da Petrobras atingiu 92% no primeiro trimestre, sete pontos percentuais acima do mesmo período de 2023 e dois pontos percentuais abaixo do trimestre anterior, mesmo com importantes paradas programadas nas refinarias Repar e Replan.

A Petrobras também ressaltou que houve menor de demanda por derivados no primeiro trimestre em relação ao quarto por conta da sazonalidade.

A produção de derivados do petróleo da Petrobras somou média de 1,753 milhão de bpd no primeiro trimestre, alta de 6,1% ante o mesmo período de 2023 e queda de 2,5% na comparação com o quarto trimestre.

As importações de diesel no primeiro trimestre somaram 87 mil bpd, alta de 24,3% ante o mesmo período do ano passado e avanço de 102,3% na comparação com o quarto trimestre.

(Por Marta Nogueira; reportagem adicional de Andre RomaniEdição de Pedro Fonseca e Alexandre Caverni)