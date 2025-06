Polícia de Minnesota anuncia detenção de suspeito do assassinato de congressista estadual

O homem acusado pelo assassinato da congressista estadual democrata Melissa Hortman e de seu marido em Minnesota foi detido na noite de domingo (15) “sem o uso da força”, informaram as autoridades do estado da região norte dos Estados Unidos.

“O suspeito foi detido sem uso da força”, declarou em uma entrevista Jeremy Geiger, coronel da polícia estadual.

A detenção aconteceu na localidade de Green Isle, a mais de uma hora ao oeste de Minneapolis, após mais de 40 horas de busca.

As autoridades haviam oferecido uma recompensa de até 50 mil dólares (R$ 278 mil) por qualquer informação que permitisse a captura de Vance Boelter, acusado de matar a tiros Melissa Hortman e seu marido no sábado, assim como de ferir gravemente o senador estadual John Hoffman e sua esposa, em dois subúrbios de Minneapolis.

O duplo atentado abalou a classe política de todo o país, em um momento de alta tensão devido às políticas do presidente republicano, Donald Trump.

Na madrugada de sábado, Boelter supostamente seguiu até as casas de Hoffman e Hortman. Em uma foto compartilhada pelas autoridades, Boelter aparece com um uniforme policial e o que parece ser uma máscara de látex, tocando a campainha de uma residência.

A esposa de Hoffman, Yvette, disse no domingo que o marido estava “passando por muitas cirurgias” após o ataque, mas que “a cada hora está mais perto de sair do perigo”, segundo uma mensagem de texto compartilhada na rede social X pela senadora Amy Klobuchar.

O legislador recebeu nove tiros e sua parceira oito, segundo a mensagem.

– “Manifesto” –

Boelter aparece no site da empresa de segurança privada Praetorian Guards Security Services como diretor de patrulhas da companhia.

David Carlson, colega de moradia de Boelter, declarou à emissora local KARE que, antes dos ataques, recebeu uma mensagem de texto do foragido informando que se ausentaria por um tempo e que talvez morresse em breve.

O suspeito fugiu a pé após uma troca de tiros com a polícia nas proximidades da residência de Hortman, onde deixou um veículo. No automóvel, as autoridades encontraram um caderno com os nomes de outros legisladores e possíveis alvos.

Drew Evans, diretor do Departamento de Detenção Criminal de Minnesota, não era um “manifesto tradicional”.

“Estou preocupada com todos os nossos líderes políticos e organizações políticas”, afirmou a senadora Klobuchar. “Havia um vínculo com o aborto devido aos grupos” que aparecem na lista – incluindo clínicas de aborto, segundo a imprensa – encontrada no veículo do suspeito, acrescentou em uma entrevista ao canal NBC.

Hortman, de 55 anos e mãe de dois filhos, foi presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota e fez do direito ao aborto sua grande prioridade.

– “Reduzir a tensão” –

Os Estados Unidos estão profundamente divididos politicamente no início do segundo mandato de Trump, que aplica políticas de linha dura e insulta com frequência os opositores.

Trump, que sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha em julho passado na Pensilvânia, condenou os ataques, mas aproveitou a tragédia para lançar uma crítica ao governador de Minnesota, Tim Walz, candidato democrata à vice-presidência nas eleições de novembro.

Questionado na manhã deste domingo sobre os ataques e se pretendia conversar com Walz, respondeu: “É terrível. Acho que ele é um governador muito ruim, alguém completamente incompetente. Mas poderia ligar para ele, assim como poderia ligar para outras pessoas”.

Walz ordenou anteriormente que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro, diante do que descreveu como “um ato de violência política seletiva”, em um país cada vez mais dividido.

“Precisamos reduzir a tensão política”, insistiu a senadora Amy Klobuchar.

