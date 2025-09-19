Ajuda humanitária e neutralidade testam diplomacia suíça no conflito do Oriente Médio

SWI swissinfo.ch / Helen James / Getty Images

A Suíça defende o cessar-fogo no Oriente Médio, mas é criticada pela sua ambiguidade em condenar o Hamas, apoiar Israel e evitar reconhecer a Palestina. Uma linha do tempo sobre um conflito que já dura décadas.

10 minutos

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas, juntamente com outros grupos armados palestinos, atacou Israel, matandoLink externo mais de 1.100 pessoas e levando cerca de 251 reféns para Gaza.

Israel respondeu com uma operação militar em larga escala na Faixa de Gaza. Autoridades de saúde palestinas afirmam que a campanha terrestre e aérea de Israel contra militantes do Hamas matou mais de 65 mil pessoasLink externo desde que a guerra começou há dois anos.

Em setembro, Israel lançou uma ofensiva contra a cidade de Gaza, utilizando ataques aéreos, artilharia e incursões terrestres. Em um documentoLink externo publicado em 16 de setembro, uma comissão de inquérito da ONU afirma que Israel cometeu genocídio contra os palestinos em Gaza. Israel rejeitou as conclusões do relatório.

Mostrar mais

Opinião Mostrar mais Direitos humanos O desafio de se provar o genocídio Este conteúdo foi publicado em O Tribunal Internacional de Justiça tem que decidir se os crimes alegados por Israel em Gaza constituem um genocídio. A chave para a decisão será provar a intenção. ler mais O desafio de se provar o genocídio

Um grupo de monitoramento internacional alertou em julho que o pior cenário de fomeLink externo está se desenrolando em Gaza desde que o exército israelense colocou o enclave sob bloqueio humanitário no início de março de 2025.

Nos últimos dois anos, a Suíça continuou a oferecer seus bons ofícios para apoiar a retomada das negociações de paz. A Suíça classificou o Hamas como uma organização terrorista, absteve-se de reconhecer um Estado palestino e considerou encerrar suas contribuições financeiras à UNRWA, a agência das Nações Unidas que apoia refugiados palestinos.

Manifestantes seguram faixas com fotos dos reféns e bandeiras nacionais de Israel durante uma manifestação junto à sede europeia das Nações Unidas em Genebra, Suíça, no domingo, 22 de outubro de 2023. Keystone / Magali Girardin

Outubro a dezembro de 2023: declara Hamas como organização terrorista.

O governo suíço condenou veementemente os atos de terrorismo cometidos pelo Hamas, reconheceu o direito legítimo de Israel de garantir sua segurança e defesa e apelou a todas as partes para que respeitem o direito internacional humanitário para proteger a população civil.

Na sequência dos ataques, o governo organizou voos para cerca de 700 residentes suíços de Tel Aviv para Zurique e forneceu 90 milhões de francos suíços para ajuda humanitáriaLink externo ao Médio Oriente.

11 de outubro: Quatro dias após o ataque, o governo suíço declarou que queria proibir o Hamas na Suíça. Uma lei foi apresentada em novembro e entrou em vigor em maio de 2025.

Isto representa uma inversão das antigas políticas da Suíça para o Médio Oriente, que consistiam em se posicionar como uma potência mediadora e não designar o Hamas como uma organização terrorista.

29 de dezembro: Como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2023 e 2024, a Suíça, que não tem poder de veto, enfatizouLink externo a necessidade de uma solução política duradoura no Oriente Médio em uma reunião de emergência em Nova York.

A Suíça reafirmou seu apoio a uma solução de dois Estados delineada pela ONU, com baseLink externo nas fronteiras de 1967.

Manifestantes segurando bandeiras e cartazes palestinos durante uma manifestação autorizada em solidariedade à Palestina, em frente ao Palácio Federal, na Praça Federal, em Berna, Suíça, no sábado, 28 de outubro de 2023. Keystone / Anthony Anex

2024: Crise da ajuda humanitária em Gaza

Em 2024, Israel ampliou o escopo de sua campanha militar em Gaza, envolvendo ataques aéreos continuados, incursões terrestres e a imposição de bloqueios de suprimentos. A situação humanitária em Gaza se deteriorou acentuadamente, enquanto a violência também se intensificou na Cisjordânia entre colonos israelenses, o exército israelense e palestinos.

Apesar dos repetidos apelos internacionais para a redução da tensão, não foi alcançado um cessar-fogo duradouro e as negociações de paz permaneceram estagnadas.

A Suíça enfatizou que todas as partes envolvidas no conflito israelense-palestino devem aderir estritamente ao direito internacional humanitário, sem exceção, e insiste em uma solução de dois Estados para Israel e Palestina.

Após alegações de Israel de que vários funcionários da UNRWA participaram dos ataques do Hamas, o Parlamento Suíço manteve discussões ao longo de 2024 para encerrar suas contribuições à organização.

O Parlamento federal concluiu que qualquer financiamento para a UNRWA deve primeiro ser discutido com as comissões de relações exteriores.

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Como controvérsias comprometem a assistência humanitária em Gaza Este conteúdo foi publicado em Israel alega que a UNRWA é conivente com o Hamas e doadores como a Suíça estão retendo o financiamento da agência. Uma olhada nas alegações que assolam a organização humanitária. ler mais Como controvérsias comprometem a assistência humanitária em Gaza

18 de abril: O Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução para recomendar a Palestina como membro pleno da ONU. A resoluçãoLink externo recebeu 12 votos a favor, 2 abstenções (do Reino Unido e da Suíça) e foi finalmente vetada pelos Estados Unidos, um dos cinco membros permanentes do Conselho.

Este veto impediu que a resolução avançasse para a Assembleia Geral da ONU, onde uma maioria de dois terços seria necessária para que a Palestina fosse admitida como um estado-membro de pleno direito.

A Suíça afirmou que se absteve de votar porque concluiu que a admissão da Palestina como membro pleno da ONU não contribuiria, nesta fase, para aliviar as tensões ou promover os esforços de paz no Médio Oriente.

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Suíça se abstém em votação para adesão plena da Palestina à ONU Este conteúdo foi publicado em A Suíça não votou a favor da adesão plena da Palestina à ONU. A resolução acabou sendo bloqueada por um veto durante a votação. ler mais Suíça se abstém em votação para adesão plena da Palestina à ONU

19 de julho: A Corte Internacional de Justiça (CIJ) emitiu um parecer consultivoLink externo declarando ilegal a presença de Israel nos territórios palestinos ocupados. A Suíça contribuiu para o parecer consultivo da CIJ e o apoiou.

18 de setembro: A Suíça se absteve na votação da Assembleia Geral da ONU, apoiando o parecer da CIJ, reafirmando seu compromisso com o direito internacional. A Suíça argumentou que certos pontos da resolução adotada em 18 de setembro vão além do parecer consultivo, em particular o prazo de 12 meses para a retirada de Israel do Território Palestino Ocupado, sem mencionar como a segurança de Israel seria garantida. “Nossa abstenção em nada diminui nosso compromisso de respeitar e garantir o respeito ao direito internacional humanitário em todo o Território Palestino Ocupado”, afirmouLink externo.

2025: fome ameaça a Faixa de Gaza

Palestinos lutam para conseguir alimentos doados em uma cozinha comunitária na cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Apesar dos persistentes apelos internacionais por um cessar-fogo, as hostilidades no Oriente Médio continuam. Desde julho, toda a população de Gaza corre o risco de morrer de fome, segundoLink externo as ONU. Isso gerou críticas internacionais contra Israel e o levou a permitir a entrada de mais ajuda no enclave.

A proibiçãoLink externo da UNRWA imposta por Israel israelense entrou em vigor em 30 de janeiro, o que complicou ainda mais a distribuição de ajuda em Gaza. Além disso, Israel fechouLink externo completamente as travessias da fronteira de Gaza, impedindo a entrada de alimentos, água e ajuda humanitária no território de março a meados de maio.

6 de março: Uma conferência planejada sobre proteção de civis em territórios palestinos à luz das Convenções de Genebra é cancelada devido a profundas divergências entre as partes envolvidas. A Suíça foi criticada por não realizar a conferência conforme determinado pela Assembleia Geral da ONU. O objetivo da conferência era reafirmar a proteção de civis e propriedades civis nos territórios palestinos ocupados.

15 de maio: Início de uma proibição de cinco anos do Hamas na Suíça.

21 de maio: A Suíça prometeu contribuir com 10 milhões de francos (US$ 12 milhões) para a UNRWA em 2025, em linha com a contribuição do ano passado, para apoiar suas atividades na Jordânia, Líbano e Síria.

30 de maio: O governo suíço condenou a aprovação de Israel de 22 novos assentamentos na Cisjordânia em territórios palestinos ocupados.

Início de junho: O ministro suíço das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, enfrenta críticas internas por sua suposta leniência em relação a Israel. Isso é reiterado por sua própria equipe.

10 e 11 de junho: Cassis, sob pressão internaLink externo, viaja ao Oriente Médio, sua primeira viagem à região desde os ataques do Hamas. Durante sua visita a Jerusalém, Cassis enfatizou as obrigações de Israel sob o direito internacional humanitário, particularmente seu dever como potência ocupante de garantir o acesso irrestrito à ajuda humanitária. Cassis pediu a Israel que autorizasse mais ajuda a Gaza. Ele também se reuniu com o primeiro-ministro palestino, Mohammad Mustafa, em Ramallah.

2 de julho: A controversa Fundação Humanitária de Gaza (FHG), sediada em Genebra e apoiada pelos EUA e Israel, é dissolvida na Suíça. Ela permanecerá em operação nos EUA. Ela foi criada em fevereiro de 2025 em Genebra como substituto da ajuda humanitária coordenada pela ONU na Faixa de Gaza.

Mostrar mais

Mostrar mais Genebra internacional Fundação Humanitária de Gaza distribui ajuda sob forte tensão Este conteúdo foi publicado em A nova Fundação Humanitária de Gaza é acusada de militarizar a ajuda humanitária. Testemunhas relatam caos e tiroteios nos pontos de entrega de ajuda humanitária. ler mais Fundação Humanitária de Gaza distribui ajuda sob forte tensão

29 de julho: Na conferência das Nações Unidas sobre o Oriente Médio, realizada no final de julho, vários países ocidentais, incluindo o Reino Unido e o Canadá, indicaram que reconheceriam a Palestina como um Estado independente. A França já havia anunciado sua intenção de fazê-lo anteriormente. A Suíça se absteve, argumentando que as condições não foram atendidas.

Mostrar mais

Mostrar mais Diplomacia suíça Por que a Suíça não reconhece o Estado da Palestina Este conteúdo foi publicado em Cerca de 150 países reconhecem a Palestina como um Estado, mas a Suíça não está entre eles. Há razões para isso. ler mais Por que a Suíça não reconhece o Estado da Palestina

12 de agosto: “Precisamos de um cessar-fogo que possa pôr fim à guerra”, declararam 29 países ocidentais, incluindo a Suíça, em agosto. “Somos gratos aos EUA, Catar e Egito por seus esforços em pressionar por um cessar-fogo e buscar a paz. Precisamos de um cessar-fogo que possa pôr fim à guerra, para que os reféns sejam libertados e para que a ajuda entre em Gaza por terra sem impedimentos”, disseramLink externo os países signatários.

>>> O artigo a seguir aborda as relações e ações da Suíça no conflito do Oriente Médio desde 1897, ano em que o primeiro Congresso Sionista foi realizado em Basileia, até o fatídico 7 de outubro de 2023:

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Cronologia: a Suíça e o conflito no Oriente Médio Este conteúdo foi publicado em A Suíça mantém um papel equilibrado no conflito israelense-palestino, apoiando resoluções da ONU, neutralidade e ajuda humanitária. Desde 1897, seu envolvimento evoluiu. ler mais Cronologia: a Suíça e o conflito no Oriente Médio

Colaboração de May Elmahdi-Lichtsteiner

Edição:Virginie Mangin/livm

Adaptação: DvSperling