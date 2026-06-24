Bürgenstock esvaziou hotel para receber negociações entre Irã e EUA

O Bürgenstock Resort teve de cancelar 1200 reservas. Keystone-SDA

O complexo hoteleiro de luxo de Bürgenstock, na Suíça, cancelou 1.200 reservas, afetando mais de 2.000 hóspedes, para sediar as negociações entre Irã e Estados Unidos. Apesar da operação de emergência, a direção afirma que não houve perdas financeiras.

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A preparação do encontro exigiu uma mobilização inédita. Em poucos dias, foi necessário organizar medidas de segurança, salas de reunião, centro de imprensa, hospedagem para delegações e serviços de alimentação. Segundo o diretor do complexo, Chris Franzen, até detalhes como as bandeiras colocadas sobre as mesas de negociação precisaram ser planejados às pressas.

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Para acomodar as delegações, o Bürgenstock cancelou 1.200 reservas. Uma equipe especializada de cerca de 20 pessoas trabalhou durante três dias seguidos para realocar os hóspedes, incluindo viajantes que já estavam a caminho da Suíça. Os custos das remarcações foram assumidos pelo próprio complexo.

Os cerca de 380 quartos ficaram totalmente ocupados por representantes dos Estados Unidos, Irã, Catar e Paquistão. De acordo com Franzen, a ocupação integral compensou as reservas canceladas, evitando qualquer perda de receita. Os custos do dispositivo de segurança não ficaram a cargo do hotel.

O diretor classificou a realização das negociações como uma boa notícia para a região e para a Suíça. Segundo ele, o Bürgenstock teve satisfação em contribuir para a realização do encontro diplomático.

Adaptação: Fernando Hirschy

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