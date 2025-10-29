Intervenção dos EUA na Venezuela, cúpula Trump-Xi e investimento nuclear

O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, aqui fotografado na Noruega, está a caminho da Venezuela. Keystone

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Toda semana, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três notícias importantes nos EUA – nas áreas da política, finanças e ciência.

9 minutos

Thomas Stephens Escrevo artigos para a redação Suíça do estrangeiro e sobre curiosidades do país, bem como produzo resumos diários e semanais. Também traduzo e/ou edito artigos para a redação de língua inglesa. Também faço locução de vídeos. Nasci em Londres, sou formado em alemão e linguística. Fui jornalista de The Independent antes de me mudar para Berna, em 2005. Falo todas as três línguas oficiais suíças e gosto de viajar pelo país e praticá-las, principalmente nos pubs, restaurantes e lojas de sorvete. Outras línguas: 2 English en US intervention in Venezuela, the Trump-Xi summit, and nuclear investment original ler mais US intervention in Venezuela, the Trump-Xi summit, and nuclear investment

Русский ru Трамп, Мадуро и ренессанс АЭС в США: о чем пишут швейцарские СМИ ler mais Трамп, Мадуро и ренессанс АЭС в США: о чем пишут швейцарские СМИ

A crescente presença militar dos EUA perto da Venezuela e sua série de ataques letais contra supostos barcos de drogas alimentaram os temores de que o presidente dos EUA, Donald Trump, possa tentar derrubar o presidente autoritário Nicolás Maduro, que enfrenta acusações criminais, incluindo por narcoterrorismo, nos EUA. Qual é a opinião da mídia suíça?

Também nesta semana, analisamos a importância da reunião de quinta-feira entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping e por que os EUA estão investindo cerca de US$ 80 bilhões em novos reatores nucleares.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro falando em uma coletiva de imprensa em setembro, na qual acusou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de buscar mudanças políticas na nação sul-americana por meio de uma “ameaça militar”. Keystone

Donald Trump prometeu manter os EUA fora das questões internacionais. O envio de tropas para o Caribe e o Pacífico conta outra história, afirma o jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

A luta do governo dos EUA contra os cartéis de drogas na América Latina atingiu um novo nível de escalada, informou a televisão pública suíça SRF na sexta-feira (24). O envio do maior porta-aviões do mundo para as águas latino-americanas é a demonstração mais clara de poder na América Latina até o momento e vai muito além de todas as missões anteriores contra o tráfico de drogas, afirmou.

“Quem acreditou em Trump quando ele prometeu durante a campanha eleitoral manter os soldados americanos fora de conflitos estrangeiros está esfregando os olhos”, escreveu o NZZ em um editorial na quarta-feira. “O pretexto continua sendo a luta contra o tráfico de drogas da Venezuela e da Colômbia. No entanto, o envio parece exagerado para esse fim”.

Será que a verdadeira razão é uma mudança de regime na Venezuela? O presidente Nicolás Maduro tem alegado repetidamente que os EUA esperam afastá-lo do poder.

“O que Trump está realmente planejando?”, questionou o Blick na terça-feira. “Para os apoiadores de Trump, essa operação se encaixa perfeitamente em um cenário político bem planejado. Aos olhos deles, a queda de Maduro tornaria possível conter a migração, garantir os interesses petrolíferos dos Estados Unidos e consolidar Donald Trump como um líder carismático.”

Mas a política dura de Trump é um jogo perigoso, alertou o Blick. “A aposta de Trump pode, na verdade, sair pela culatra: um ataque americano, percebido como brutal e injustificado, poderia fortalecer a posição de Maduro, unindo a população venezuelana contra um inimigo externo.”

O NZZ disse que era “óbvio” que Trump continuava a ter Maduro na mira – “desta vez não como um inimigo da democracia, mas como um criminoso do tráfico de drogas” –, mas o envio de tropas para a Venezuela também era uma demonstração de poder para o mundo inteiro. A mensagem, concluiu o NZZ, é “se os EUA quiserem, eles moverão suas tropas e intervirão, não importa onde”. Afinal, o policial do mundo não vai desaparecer completamente”.

Reportagem Link externo – SRF (em alemão)

Trump mostra sua face intervencionista Link externo – editorial NZZ (em alemão)

O que está por trás da ofensiva de Trump na Venezuela Link externo – Blick (em francês)

A única guerra que Trump quer travar é a guerra pelo petróle Link externo – Blick (em francês)

Bonecas russas representando o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à venda em São Petersburgo em novembro de 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, devem se encontrar na Coreia do Sul na quinta-feira. Mas o que Trump apresentará como um sucesso é, na verdade, uma capitulação, escreve o Tages-Anzeiger, de Zurique.

Comerciantes e investidores de ambos os lados do Pacífico esperam que o encontro amplamente antecipado amenize meses de tensões comerciais. De fato, como observou o Tages-Anzeiger na terça-feira, ambos os lados já anunciaram concessões iniciais: novas tarifas dos EUA serão suspensas; a China pretende retomar a compra de soja; e a venda do negócio americano TikTok também parece estar progredindo. “Mas não há uma verdadeira redução da tensão à vista. Trata-se mais de uma trégua – uma trégua sob a qual ambos os lados estão se reorganizando”, afirmou o jornal.

“Donald Trump apresentará qualquer acordo, por mais vago que seja, como uma vitória. Mas o que provavelmente será revertido são principalmente as medidas que Pequim impôs em resposta às tarifas. O presidente dos EUA calculou mal. Ele aparentemente acreditava que poderia colocar a China de joelhos devido aos seus problemas internos, como a crise imobiliária em curso e a fraca demanda interna.”

Ao fazer isso, os americanos superestimaram seu próprio poder, continuou o Tages-Anzeiger. “As tarifas de Trump estão prejudicando a China, mas também seu próprio país. Elas são mal concebidas, afastam parceiros e enfraquecem aliados como a União Europeia na competição com a China.”

Por sua vez, o Neue Zürcher Zeitung (NZZ) não aposta em uma distensão duradoura. Ele afirmou que, ao suspender novas tarifas, Trump e Xi terão evitado o pior: uma nova escalada da disputa comercial – “nada mais e nada menos”. “A trégua que provavelmente será alcançada [na Coreia do Sul] continuaria, portanto, frágil”, afirmou.

“É um pouco como a Guerra Fria entre os EUA e a União Soviética: Xi tem os elementos de terras raras de que as indústrias de defesa e automóvel americanas precisam desesperadamente, enquanto os EUA têm as soluções e tecnologias de que a China precisa para modernizar a sua economia. Cada lado pode abrir ou fechar a torneira a qualquer momento. Esse equilíbrio, tal como na Guerra Fria, pode impedir uma escalada – um equilíbrio do terror”.

É provável que a China e os EUA cheguem apenas a uma trégua frágil Link externo – NZZ (em alemão)

As torres de resfriamento da usina nuclear fechada de Three Mile Island, perto de Middletown, na Pensilvânia. Em 1979, um derretimento parcial no reator da Unidade 2 de Three Mile Island causou o pior acidente nuclear da história dos Estados Unidos. Keystone

Washington investirá pelo menos US$ 80 bilhões (CHF 64 bilhões) em novos reatores nucleares por meio de uma parceria com o grupo americano Westinghouse.

Este é um passo fundamental para o renascimento da energia nuclear americana, impulsionado pela crescente demanda por eletricidade por parte das gigantes da tecnologia e da inteligência artificial (IA), informou a emissora pública suíça RTS na terça-feira.

O acordo é uma extensão de uma ordem executiva emitida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no final de maio, intitulada “Revitalizando a Indústria Nuclear”, na qual Trump estabeleceu uma meta de dez reatores convencionais em construção até 2030.

“Esta parceria concretiza a visão ousada do presidente Trump – reconstruir nossa soberania energética, criar empregos com altos salários e levar os Estados Unidos à vanguarda do renascimento nuclear”, disse o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Os EUA não constroem uma usina nuclear desde 2009. Os dois últimos reatores comissionados nos EUA custaram mais de US$ 30 bilhões, mais do que o dobro dos US$ 14 bilhões originalmente planejados. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia perturbou o equilíbrio do mercado de energia, levando os governos a diversificar seus suprimentos.

A isso se somou a aceleração do consumo de eletricidade nos EUA, resultado do aumento dos centros de dados com a revolução na computação em nuvem remota e na inteligência artificial.

A próxima edição da newsletter “Notícias dos EUA na imprensa suíça” será publicada na quarta-feira, 5 de novembro. Até a próxima semana!

Comentários ou crítica? Nos escreva: english@swissinfo.ch

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba todas as sextas-feiras notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. ler mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Stay informed with our weekly newsletter!

Are you looking for a simple way to stay updated on US-related news from a Swiss perspective?

Subscribe to our free weekly newsletter and receive concise summaries of the most important political, financial, and scientific stories in the United States, as reported by Switzerland’s leading media outlets – delivered straight to your inbox.

👉Sign up by entering your email address in the form below!

Conteúdo externo Your subscription could not be saved. Please try again. Almost finished… We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you. *When you register, you will receive a welcome series and up to six updates per year. I consent to my data being used for the SWI swissinfo.ch newsletter. Subscribe

Mais lidos Os mais discutidos