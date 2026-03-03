Presidente suíço “profundamente preocupado” com a escalada no Oriente Médio

Parmelin teve conversas no domingo com líderes dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait. Keystone-SDA

O presidente suíço Guy Parmelin expressou “profunda preocupação” com a escalada contínua no Oriente Médio, “uma região onde fui tão calorosamente recebido no mês passado”, afirmou ele em comunicado divulgado no X.

1 minuto

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O presidente informou que entrou em contato com os líderes de dois países-chave do Golfo Pérsico para discutir a crise.

“Conversei sobre a rápida evolução da situação e a necessidade de evitar uma maior desestabilização regional com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e o príncipe herdeiro do Kuwait”, afirmou Parmelin, que também ocupa o cargo de ministro da Economia.

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Suíços ficam presos no Oriente Médio após escalada militar e fechamento do espaço aéreo Este conteúdo foi publicado em Cerca de 4.000 suíços estão retidos no Oriente Médio após o fechamento do espaço aéreo em meio à escalada militar na região. ler mais Suíços ficam presos no Oriente Médio após escalada militar e fechamento do espaço aéreo

Parmelin reiterou ainda o apelo oficial da Suíça às partes envolvidas no conflito para que respeitem plenamente o direito internacional. “É preciso proteger os civis e a infraestrutura civil, reduzir imediatamente a escalada e retomar o caminho da diplomacia”, declarou o presidente.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos