Presidente suíço “profundamente preocupado” com a escalada no Oriente Médio
O presidente suíço Guy Parmelin expressou “profunda preocupação” com a escalada contínua no Oriente Médio, “uma região onde fui tão calorosamente recebido no mês passado”, afirmou ele em comunicado divulgado no X.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
O presidente informou que entrou em contato com os líderes de dois países-chave do Golfo Pérsico para discutir a crise.
“Conversei sobre a rápida evolução da situação e a necessidade de evitar uma maior desestabilização regional com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e o príncipe herdeiro do Kuwait”, afirmou Parmelin, que também ocupa o cargo de ministro da Economia.
Mostrar mais
Suíços ficam presos no Oriente Médio após escalada militar e fechamento do espaço aéreo
Parmelin reiterou ainda o apelo oficial da Suíça às partes envolvidas no conflito para que respeitem plenamente o direito internacional. “É preciso proteger os civis e a infraestrutura civil, reduzir imediatamente a escalada e retomar o caminho da diplomacia”, declarou o presidente.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.