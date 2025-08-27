The Swiss voice in the world since 1935

Presidente francês expressa apoio a primeiro-ministro ante moção que pode derrubar governo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou nesta quarta-feira (27) seu “total apoio” ao primeiro-ministro François Bayrou, que convocou uma moção de confiança que pode provocar a queda de seu governo cair em 8 de setembro. 

Bayrou pedirá a moção a um Parlamento profundamente dividido, enquanto tenta conseguir apoio suficiente para seu plano de corte de gastos. 

Seu objetivo é obter, primeiramente, apoio ao plano de corte orçamentário de quase 44 bilhões de euros (278 bilhões de reais), com o qual pretende começar a reduzir o elevado déficit da França (5,8% do PIB em 2024), e, em um segundo momento, negociar as medidas de corte. 

Os principais partidos de oposição, contudo, anunciaram que não apoiarão o plano. O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional pediu que Macron convoque novas eleições parlamentares e a legenda A França Insubmissa (LFI, extrema esquerda) afirma que o presidente deveria renunciar ao seu cargo. 

Após uma reunião do seu gabinete nesta quarta-feira, Macron expressou “total apoio” à iniciativa de Bayrou, o sexto primeiro-ministro desde que assumiu a presidência em 2017. 

O presidente também fez um apelo aos partidos políticos franceses que “atuem com responsabilidade”, informou seu porta-voz, Sophie Primas. 

Macron também está avaliando suas opções enquanto procura conter a iminente crise política. Se o governo cair com a votação de 8 de setembro, ele poderá nomear um novo primeiro-ministro, dissolver o Parlamento novamente ou renunciar.

Até mesmo alguns membros do grupo de Macron acreditam que convocar novas eleições legislativas pode ser a única solução para o impasse.

“Ninguém quer isso, mas é inevitável”, disse um integrante da equipe presidencial à AFP sob a condição de anonimato. Macron declarou que quer evitar dissolver o Parlamento novamente, mas também sugeriu que não descarta essa possibilidade.

vl-arz-far-as/ekf/jxb/rnr/mb/dd/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
33 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR