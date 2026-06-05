Procurador nomeado por Trump investiga primárias na Califórnia

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Um procurador federal afirmou nesta sexta-feira (5) que abriu investigações sobre suspeitas de fraude eleitoral nas primárias desta semana para eleger o governador da Califórnia, após o presidente Donald Trump afirmar que houve fraude.

O republicano questiona a integridade do sistema de votação no estado, governado por um democrata, e reclamou ontem da ausência de um resultado definitivo 48 horas após o fechamento das urnas.

Bill Essayli, primeiro-assistente do procurador-geral e nomeado por Trump, disse hoje que examinaria a votação. “O sistema eleitoral da Califórnia apresenta vulnerabilidades estruturais sérias”, publicou em redes sociais. “O voto universal pelo correio, sem requisitos de identificação do eleitor, cria as condições para que a fraude passe despercebida e fique impune, o que mina a confiança dos cidadãos.”

“Meu gabinete tem várias investigações em andamento sobre fraude eleitoral, em coordenação com o FBI. Seguiremos as provas até onde nos levarem, e perseguiremos com todo o peso da lei qualquer infração da legislação eleitoral federal”, acrescentou Essayli.

Com aproximadamente dois terços dos votos apurados, o republicano Steve Hilton, apoiado por Trump, lidera a disputa, seguido de perto pelo democrata Xavier Becerra, e com o também democrata Tom Steyer a poucos pontos de distância. Os dois mais votados avançam para a eleição geral de novembro.

Na corrida pela Prefeitura de Los Angeles, o republicano Spencer Pratt ocupa o segundo lugar, e parece caminhar para uma disputa com a prefeita democrata Karen Bass na segunda etapa, com um democrata de esquerda em terceiro lugar.

Autoridades eleitorais ressaltaram que ainda não há um resultado definitivo e que os cenários podem mudar. Trump criticou ontem o processo para o Governo e a Prefeitura, e afirmou que seus candidatos já haviam vencido.

Na Califórnia, as cédulas são enviadas pelo correio a todos os eleitores registrados e são válidas se tiverem o carimbo postal da data das eleições. O processo e a magnitude do estado, de 40 milhões de habitantes, fazem com que o anúncio dos resultados definitivos sempre demore, mas não há exemplos documentados de fraude em larga escala que possam influenciar os resultados eleitorais.

Os oponentes de Trump afirmam que as repetidas tentativas do presidente de semear dúvidas sobre as eleições americanas podem ser o prelúdio de uma campanha para minar as próximas eleições de meio de mandato, nas quais estão previstos resultados ruins para o Partido Republicano.

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