Quase 100 detidos em manifestação pró-palestina em Londres

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A polícia de Londres deteve neste sábado (11) quase 100 manifestantes pró-palestinos em um protesto de apoio ao grupo Palestine Action, criminalizado no Reino Unido com base na legislação antiterrorismo.

Os agentes levaram os ativistas sob gritos e aplausos de outros manifestantes reunidos para o protesto sentado na Trafalgar Square, no centro de Londres.

O Palestine Action foi proscrito como organização terrorista em julho passado, o que torna crime integrar ou apoiar o grupo, com pena de até 14 anos de prisão.

Em meados de fevereiro, o Tribunal Superior de Londres acolheu um recurso contra a proibição, alegando que ela havia interferido no direito à liberdade de expressão.

A Polícia Metropolitana de Londres suspendeu as detenções após a decisão do Tribunal Superior, antes de anunciar no fim de março que as retomaria.

O governo poderá recorrer da decisão.

“É importante que todos continuemos nos opondo ao genocídio”, disse Freya, de 28 anos, diretora de uma organização ambiental de Londres, uma das pessoas sentadas na primeira fila em meio à multidão de manifestantes.

Em uma publicação no X, a Polícia Metropolitana de Londres informou no começo da tarde que havia detido 92 pessoas, com idades entre 27 e 82 anos, enquanto os manifestantes continuavam no local.

Desde que a proibição ao Palestine Action foi imposta, ocorreram cerca de 3 mil detenções, principalmente por portar cartazes em defesa da organização. Centenas de pessoas respondem a acusações.

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