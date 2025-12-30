Síria impõe toque de recolher em cidade portuária após ataques contra alauítas

Autoridades sírias impuseram um toque de recolher noturno na cidade portuária de Latakia nesta terça-feira (30), após ataques em bairros de maioria alauíta que deixaram ao menos um morto.

O Ministério do Interior anunciou um “toque de recolher na cidade de Latakia, em vigor das 17h00 (11h00 de Brasília) de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, até as 6h00 (00h00 de Brasília) de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025”.

Esse grupo minoritário tem sido alvo de ataques desde a deposição do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, também alauíta, em dezembro de 2024.

Na segunda-feira, várias pessoas atacaram bairros predominantemente alauítas, danificando carros e vandalizando lojas.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), ONG baseada no Reino Unido que conta com fontes no país árabe, um alauíta “foi morto em seu carro após ter sido perseguido” por três jovens.

Um porta-voz do Ministério do Interior, Nureddin al Baba, declarou que a Síria repudia “qualquer ato de sabotagem ou ataque que atente contra a dignidade dos cidadãos ou seus bens”.

“Serão tomadas medidas (…) contra os responsáveis”, acrescentou.

Os ataques ocorreram um dia depois de três pessoas terem morrido durante protestos multitudinários dessa comunidade minoritária após um atentado a bomba na cidade de Homs.

As autoridades sírias declararam na segunda-feira que as forças “reforçaram a presença em vários bairros da cidade de Latakia, como parte das medidas tomadas para monitorar a situação no terreno, melhorar a segurança e a estabilidade e garantir a segurança dos cidadãos e dos bens”.

Latakia, cidade localizada no coração da zona alauita da Síria, também tem diversos bairros de maioria sunita.

Em março, centenas de alauitas foram mortos em massacres sectários nessa região da Síria.

