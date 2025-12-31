Serviço de trens a Machu Picchu é retomado após acidente que provocou uma morte

O serviço ferroviário para Machu Picchu, o principal atrativo turístico do Peru, foi retomado nesta quarta-feira (31), dia seguinte à colisão frontal envolvendo dois trens nessa via que deixou um morto e 40 feridos, informaram as empresas operadoras.

Nas primeiras viagens foram retirados cerca de 2.000 turistas, entre eles 700 peruanos e 1.300 estrangeiros de diferentes nacionalidades, que estavam ilhados na localidade próxima de Aguas Calientes desde a interdição da ferrovia na tarde de terça-feira.

As operações foram restabelecidas depois que o Ministério Público autorizou a remoção das locomotivas e vagões que obstruíam a via que liga a cidadela inca de Machu Picchu à localidade de Ollantaytambo, na região andina de Cusco.

“Os trens turísticos de Ollantaytambo para Machu Picchu voltaram a circular com atrasos de aproximadamente uma hora devido à operação de evacuação, mas o serviço deverá ser regularizado ao longo do dia”, anunciou a empresa Peru Rail.

O sítio arqueológico de Machu Picchu, no sudeste do Peru, recebe cerca de 4.500 visitantes por dia em média.

O presidente do Conselho de Ministros, Ernesto Álvarez, declarou à rádio RPP que, após a evacuação, partiram trens “com os primeiros 800 turistas”.

Dos 40 feridos, apenas dois seguem hospitalizados, acrescentou.

As duas empresas envolvidas no acidente, Peru Rail e Inca Rail, não revelaram a quantidade nem a nacionalidade dos passageiros que viajavam nas composições envolvidas no acidente.

O Ministério Público iniciou na terça-feira as investigações para determinar as causas da colisão frontal e o número de passageiros que estavam a bordo dos trens.

Um erro humano teria provocado o acidente, no qual morreu o maquinista de uma das locomotivas.

“Ao que parece, um dos maquinistas, por algum motivo, ou não viu, ou não fez caso, ou pensou que não haveria nenhuma consequência e ignorou os sinais”, disse Álvarez.

Quatro funcionários que estavam nas locomotivas foram detidos, informou o chefe de polícia de Cusco.

“Foram submetidos a tese etílico e estamos aguardando os resultados”, indicou o general José Becerra à RPP.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira em uma curva estreita em meio às montanhas na rota de via única que liga Ollantaytambo a Machu Picchu.

Para acessar Machu Picchu, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1983, os visitantes chegam de trem e precisam pegar um ônibus que leva à famosa cidadela.

