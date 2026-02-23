Serviço secreto mata homem que invadiu propriedade Trump na Flórida

afp_tickers

3 minutos

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos mataram a tiros no domingo (22) um homem armado que invadiu o perímetro de segurança da residência do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.

Trump estava em Washington no momento do incidente, que, segundo as autoridades, ocorreu por volta das 1h30, horário local (3h30 no horário de Brasília).

“Um homem armado foi morto a tiros (…) depois de entrar ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje”, disse o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

O suspeito foi visto no portão norte da propriedade carregando o que parecia ser um fuzil e um galão de combustível, informou a polícia em um comunicado.

Após confrontar o homem, os policiais dispararam vários tiros, segundo ele.

Durante uma breve coletiva de imprensa, as autoridades forneceram alguns detalhes do confronto.

“Tudo o que dissemos foi: ‘Largue o que está segurando’, referindo-nos ao galão de gasolina e ao fuzil”, declarou o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

“Nesse momento, ele largou o galão de gasolina e ergueu o fuzil em posição de tiro”, e foi então que um xerife do condado de Palm Beach e agentes do Serviço Secreto “abriram fogo e neutralizaram a ameaça”.

O suspeito “morreu no local”, afirmou Bradshaw. Nenhum policial ficou ferido.

– Tentativas de assassinato –

Bradshaw identificou o homem como Austin Tucker Martin, de 21 anos, residente de Cameron, um pequeno condado da Carolina do Norte, mais de 1.120 km ao norte de Mar-a-Lago, segundo o jornal The Washington Post.

O jornal Miami Herald informou que Martin era um ilustrador de paisagens e de campos de golfe. Também informou que uma de suas irmãs morreu há três anos.

O FBI pediu aos moradores da região que revisassem as gravações de suas câmeras de segurança externas.

Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato durante a campanha presidencial de 2024.

Em julho daquele ano, ele foi baleado na orelha durante um comício na Pensilvânia, onde um participante morreu. Dois meses depois, ele foi alvo de outra tentativa de assassinato em um campo de golfe na Flórida.

O Serviço Secreto enfrentou duras críticas em ambos os incidentes.

Os Estados Unidos têm mais armas do que pessoas: um em cada três adultos possui pelo menos uma arma, e quase metade vive em uma casa com uma arma.

bur-cha/vla/dg/gv/aa/fp