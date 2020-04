Defining the 25% foreign population in Switzerland

População suíça continua envelhecendo e se diversificando 10. Abril 2020 - 09:30 Em 2019, a população suíça cresceu, envelheceu e tornou-se ligeiramente mais estrangeira, de acordo com as estatísticas anuais publicadas nesta semana. Globalmente, a população cresceu 0,7%, atingindo 8.603.900 habitantes, informou o Departamento Federal de Estatística - um aumento semelhante ao ocorrido em 2018, embora tenha diminuído em relação à década anterior, quando o crescimento anual era superior a 1%. Uma das áreas de crescimento continuou sendo a proporção de estrangeiros, que aumentou 1,2% e hoje representa 25,3% da população. Mais uma vez, porém, este aumento foi menor do que o observado durante a última década. O cantão de Genebra é o que tem mais residentes estrangeiros, com pouco menos de dois quintos, embora o crescimento dos estrangeiros no cantão tenha sido inferior à média nacional. Genebra teve também a maior taxa de crescimento dos cidadãos suíços (1,1%) - em grande parte devido a naturalizações. No outro extremo da escala, o pequeno cantão de Appenzell Inner Rhodes é o mais "suíço": cerca de 11,3% da população é estrangeira no cantão, um número que está diminuindo. A imigração foi responsável, em grande parte, pelo aumento global da população, afirmou o departamento de estatísticas: no ano passado, pouco mais de 170.000 pessoas vieram para o país (+0,4%). A emigração diminuiu para 123.000 (-5,4%). Jovens de espírito Outra tendência que continua a marcar a demografia suíça é o envelhecimento da população: as pessoas com 65 anos ou mais aumentaram 1,8% em 2019 e representam agora pouco menos de um quinto do total. A proporção de jovens (0-19 anos) diminuiu ligeiramente para 19,9%. Alguns cantões tem agora mais idosos do que jovens, incluindo o Ticino, que foi também o cantão com o decréscimo natural mais acentuado da sua população. No final de 2019, a Suíça era o lar de cerca de 1.600 pessoas com mais de 100 anos de idade.