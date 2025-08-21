The Swiss voice in the world since 1935
Soluções para o clima

Indústria solar suíça teme o fim do período de expansão

Painéis solares
A demanda por painéis solares aumentou nos últimos anos. Keystone / Gaetan Bally

O fabricante suíço de painéis solares Mons Solar entrou com pedido de falência, já que o setor doméstico enfrenta uma redução nos subsídios estatais.

Este conteúdo foi publicado em
3 minutos
SRF

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Com a pandemia do coronavírus e a crise energética, há alguns anos, o mercado de sistemas solares experimentou um verdadeiro boom. Os números da Swissolar (associação do setor) mostram que, no ano passado, mais de 300 mil sistemas solares foram conectados à rede na Suíça – cerca de 55 mil a mais do que no ano anterior.

Onde há alta demanda, também há muita oferta, diz Matthias Egli, diretor administrativo da Swissolar. O setor tem crescido cerca de 50% ao ano durante vários anos.

Várias novas empresas se juntaram a ele, e até 60 mil sistemas estão sendo instalados anualmente. Isso coloca a expansão das energias renováveis no caminho certo.

Mostrar mais
Painéis solares nas montanhas

Mostrar mais

Soluções para o clima

Suíça quer quadruplicar energia solar até 2050 com inovações

Este conteúdo foi publicado em A Suíça quer quadruplicar sua energia solar até 2050, cobrindo trilhos, montanhas, lagos e fazendas com painéis fotovoltaicos. É possível conciliar inovação, paisagem e produção agrícola?

ler mais Suíça quer quadruplicar energia solar até 2050 com inovações

A construção de usinas de energia solar é politicamente desejada e, portanto, apoiada financeiramente pelo governo federal, cantões e municípios. O cantão de Appenzell Rodes exterior, por exemplo, está diretamente envolvida na construção de sistemas privados.

Isso motivou muitas pessoas, diz Oskar Fässler, consultor de energia da associação privada Energie. “Graças aos subsídios, houve um verdadeiro boom adicional – que, infelizmente, agora se estabilizou”, disse ele ao canal de televisão SRF. Isso se deve ao fato de que os incentivos financeiros estão diminuindo.

A partir de setembro, o cantão de Appenzell Rodes exterior pagará a metade do que pagava antes. Um sistema solar para uma residência unifamiliar custa em torno de 30 mil a 40 mil francos. Anteriormente, o governo federal fornecia cinco mil francos, e o cantão fornecia a mesma quantia.

Agora, o cantão pagará apenas 2.500 francos. Além disso, há incertezas jurídicas atuais, forçando muitas empresas a esperar antes de investir.

Onda de falências?

Isso tem um impacto direto sobre as empresas de energia solar. As carteiras de pedidos não estão mais cheias, a pressão sobre os preços está aumentando, a concorrência está se intensificando e a Swissolar espera que o boom tenha acabado.

Mostrar mais

“Em 2025, podemos até esperar números decrescentes em comparação com o ano anterior”, disse Egli. Muitos novos fornecedores entraram no mercado agora – em um momento em que a situação está se tornando cada vez mais desafiadora.

A concorrência é palpável, e as empresas individuais estão sofrendo pressão. Além da Mons Solar, outras empresas podem enfrentar dificuldades financeiras. Está se aproximando uma onda de falências? Isso só ficará claro nos próximos meses, diz Egli. A Secretaria de Falências do Cantão de St. Gallen declarou, em resposta a uma consulta, que não coleta números específicos do setor.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
17 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR