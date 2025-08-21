Indústria solar suíça teme o fim do período de expansão

A demanda por painéis solares aumentou nos últimos anos. Keystone / Gaetan Bally

O fabricante suíço de painéis solares Mons Solar entrou com pedido de falência, já que o setor doméstico enfrenta uma redução nos subsídios estatais.

Com a pandemia do coronavírus e a crise energética, há alguns anos, o mercado de sistemas solares experimentou um verdadeiro boom. Os números da Swissolar (associação do setor) mostram que, no ano passado, mais de 300 mil sistemas solares foram conectados à rede na Suíça – cerca de 55 mil a mais do que no ano anterior.

Onde há alta demanda, também há muita oferta, diz Matthias Egli, diretor administrativo da Swissolar. O setor tem crescido cerca de 50% ao ano durante vários anos.

Várias novas empresas se juntaram a ele, e até 60 mil sistemas estão sendo instalados anualmente. Isso coloca a expansão das energias renováveis no caminho certo.

A construção de usinas de energia solar é politicamente desejada e, portanto, apoiada financeiramente pelo governo federal, cantões e municípios. O cantão de Appenzell Rodes exterior, por exemplo, está diretamente envolvida na construção de sistemas privados.

Isso motivou muitas pessoas, diz Oskar Fässler, consultor de energia da associação privada Energie. “Graças aos subsídios, houve um verdadeiro boom adicional – que, infelizmente, agora se estabilizou”, disse ele ao canal de televisão SRF. Isso se deve ao fato de que os incentivos financeiros estão diminuindo.

A partir de setembro, o cantão de Appenzell Rodes exterior pagará a metade do que pagava antes. Um sistema solar para uma residência unifamiliar custa em torno de 30 mil a 40 mil francos. Anteriormente, o governo federal fornecia cinco mil francos, e o cantão fornecia a mesma quantia.

Agora, o cantão pagará apenas 2.500 francos. Além disso, há incertezas jurídicas atuais, forçando muitas empresas a esperar antes de investir.

Onda de falências?

Isso tem um impacto direto sobre as empresas de energia solar. As carteiras de pedidos não estão mais cheias, a pressão sobre os preços está aumentando, a concorrência está se intensificando e a Swissolar espera que o boom tenha acabado.

“Em 2025, podemos até esperar números decrescentes em comparação com o ano anterior”, disse Egli. Muitos novos fornecedores entraram no mercado agora – em um momento em que a situação está se tornando cada vez mais desafiadora.

A concorrência é palpável, e as empresas individuais estão sofrendo pressão. Além da Mons Solar, outras empresas podem enfrentar dificuldades financeiras. Está se aproximando uma onda de falências? Isso só ficará claro nos próximos meses, diz Egli. A Secretaria de Falências do Cantão de St. Gallen declarou, em resposta a uma consulta, que não coleta números específicos do setor.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

