Tesla sobe em Wall Street após artigo sobre saída de Musk do governo Trump

As ações da empresa de carros elétricos Tesla subiram, nesta quarta-feira (2), na bolsa de Nova York, depois que o veículo Politico publicou que o CEO da companhia, Elon Musk, em breve deixará ou reduzirá drasticamente sua atuação no governo do presidente americano, Donald Trump.

Por volta das 13h06 de Brasília, as ações da Tesla eram negociadas em alta de 3,91%, a 278,95 dólares (1.587,72 reais), após registrarem queda de 6% na abertura.

O veículo de comunicação americano Politico relatou que “o presidente Donald Trump anunciou aos seus parceiros, incluindo membros de seu gabinete, que Elon Musk deixará seu cargo no governo nas próximas semanas”.

Musk apoiou financeiramente a campanha eleitoral de Donald Trump e, quando ele venceu a eleição, o republicano o nomeou para chefiar uma comissão de “eficiência governamental” chamada Doge, cujo objetivo era “desmantelar a burocracia governamental”.

De acordo com o Politico, os dois “decidiram (…) que em breve seria a hora de Elon Musk se concentrar em suas empresas e manter um papel de apoio”.

“Eu acho que ele é ótimo, mas também acho que ele tem uma ótima empresa para comandar e que em algum momento ou outro, ele retornará a ela. Ele está ansioso”, disse Donald Trump a repórteres na Casa Branca na segunda-feira.

O bilionário e assessor do presidente dos EUA é, entre outras coisas, o chefe da Tesla e da empresa espacial SpaceX. Ele também é dono do X (ex-Twitter).

No início da sessão em Wall Street, a Tesla caiu mais de 6%, impactada pela queda acentuada nas vendas globais no primeiro trimestre e bem abaixo das previsões dos analistas.

Nos primeiros três meses do ano, a Tesla entregou 336.681 veículos, em comparação com 386.810 no mesmo período em 2024, uma queda de 13%. Os analistas esperavam entregas entre 340 mil e 360 mil veículos.

A marca tem sido alvo de vandalismo e pedidos de boicote nos Estados Unidos e outros países desde que Elon Musk começou a cooperar com Trump. Além disso, a gama não é renovada desde 2020, quando seu último veículo, o Model Y, foi lançado.

