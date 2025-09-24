The Swiss voice in the world since 1935

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Todos os 23 trabalhadores que estavam presos há dois dias em uma mina de ouro na Colômbia foram resgatados nesta quarta-feira (24), em meio aos aplausos de seus companheiros e familiares reunidos na superfície.

Com garrafas de água e sorridentes, os mineradores foram saindo um a um do poço de 80 metros de profundidade onde estavam, segundo vídeos publicados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) da Colômbia.

“Vamos, vamos, você consegue”, diziam as pessoas ao redor, enquanto os trabalhadores emergiam da galeria presos em uma corda, visivelmente felizes. Já do lado de fora da mina, abraçaram seus familiares com alívio.

Durante o período que passaram no subterrâneo, os mineradores receberam alimentos, água e oxigênio e puderam fazer contato com seus familiares e os socorristas através de um telefone fixo no interior da mina.

– ‘Operações ininterruptas’ –

O resgate foi possível depois de “48 horas de operações ininterruptas na mina de La Reliquia”, informou a ANM na rede social X sobre o acidente na jazida, um problema recorrente na Colômbia.

La Reliquia fica no município de Segovia, departamento de Antioquia, cerca de quatro horas de distância de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. É operada por uma empresa local em nome da multinacional canadense Aris Mining Corporation, que têm a concessão de exploração.

Na segunda-feira, houve um desmoronamento na mina a aproximadamente 15 metros da abertura, no qual ficaram presos os trabalhadores.

Amigos e parentes dos mineradores expressaram sua “angústia” à AFP e alguns passaram a noite toda esperando o avanço das operações de resgate.

Após todos saírem sãos e salvos, fica a lembrança do “desespero” durante as horas de confinamento, indicou um funcionário local.

– Acidentes recorrentes –

Os acidentes em minas são recorrentes e frequentemente mortais na Colômbia, especialmente em jazidas de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

Há apenas dois meses, 18 mineradores ficaram presos nas imediações do mesmo município. Após 24 horas, foram resgatados.

No último domingo foram encontrados mortos sete garimpeiros, que estavam presos em uma mina de ouro ilegal em uma região conflituosa do sudoeste da Colômbia, onde os guerrilheiros extraem o metal precioso ilegalmente para se financiarem. Além do garimpo, eles faturam com o tráfico de cocaína.

Em concessões operadas por multinacionais, os acidentes são menos frequentes.

O setor de Minas e Energia representa metade das exportações legais da Colômbia, apesar das políticas ambientalistas do governo de esquerda de Gustavo Petro, como o fim da exploração de novas jazidas. 

No ano passado, 124 pessoas morreram em acidentes deste tipo, e de janeiro a julho de 2025, morreram 60, segundo a ANM.

als/lv/ad/mvv/ic/rpr/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR