Trump blinda Washington para desfile militar no dia de seu aniversário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou a segurança de Washington para o grande desfile militar deste sábado (14), dia de seu aniversário, mas tempestades e manifestações contra suas operações anti-imigração podem estragar a festa.

Os meteorologistas alertam sobre a ameaça de relâmpagos para o momento em que cerca de 6.000 soldados, 50 helicópteros e 150 veículos blindados desfilarão na capital sob o olhar de milhares de espectadores.

Esta não é a primeira vez que o republicano enfrenta má condições climáticas: as temperaturas congelantes obrigaram sua posse para o segundo mandato em janeiro a ser realizada em um local fechado e cancelaram um desfile.

É incomum a capital americana receber desfiles militares. Tal acontecimento levará à suspensão de voos, à interrupção da navegação no rio Potomac e a quase 30 quilômetros de cercas pela cidade.

A Casa Branca prometeu que a “celebração histórica” do 250º aniversário da criação do Exército dos EUA será comemorada mesmo com “mudanças” devido ao clima.

“Aconteça o que acontecer, haverá uma celebração histórica de nossos militares”, disse à AFP a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly.

As Forças Armadas e a Comissão America 250, responsável pela organização do desfile, não responderam às perguntas da AFP.

Os detratores de Trump também têm planos para o dia, com centenas de manifestações em cidades do país, embora não em Washington.

Os protestos soam o alarme sobre o que eles consideram como um crescente autoritarismo.

– “Exibir um pouco” –

O desfile ocorre dias depois de Trump enviar reservistas da Guarda Nacional e da Marinha a Los Angeles para reprimir os protestos.

“Queremos nos exibir um pouco” com o desfile, reconheceu o presidente na terça-feira durante uma visita a uma base militar, e prometeu reagir com “força” se os manifestantes interferirem.

O Exército afirma que o evento pode custar até US$ 45 milhões (R$ 249 milhões, na cotação atual).

Quase 7.000 soldados, alguns a cavalo, muitos com uniformes de diferentes épocas, e cerca de 150 veículos militares, sobrevoados por cerca de 50 aeronaves, participarão do evento.

Eles desfilarão por parte do Mall, a vasta esplanada verde no coração da capital americana, e terminarão perto da Casa Branca.

Espera-se que os paraquedistas entreguem uma bandeira nacional a Donald Trump, o comandante em chefe.

– “Acreditamos na democracia” –

O ato ocorre no Dia da Bandeira, mas também coincide com o aniversário do republicano, que há muito tempo é fascinado pela pompa militar.

O mandatário queria organizar um desfile depois de participar de um em Paris a convite do presidente francês Emmanuel Macron em 2017.

“Um dos maiores desfiles que já vi. Pelo que vi, poderíamos fazer algo parecido”, disse Trump pouco depois.

Ele foi desencorajado pelo custo (cerca de US$ 92 milhões ou R$ 510 milhões) e pela possibilidade de os tanques danificarem as ruas de Washington. Mas ao retornar à Casa Branca em janeiro, não se intimidou.

O Exército afirma que placas metálicas protegerão as estradas.

Estas exibições militares provavelmente continuarão sendo raras nos EUA.

“Fomos fundados por um grupo de comerciantes e fazendeiros que estavam cansados de um exército invadindo permanentemente suas ruas sob o pretexto de manter sua segurança”, disse à AFP Peter Loge, diretor da escola de comunicação da Universidade George Washington.

“Sempre desprezamos os grandes desfiles militares na Rússia, na Praça Vermelha, ou na Coreia do Norte, porque não somos assim. Somos americanos e acreditamos na democracia, não em demonstrações militares de força”, acrescentou.

