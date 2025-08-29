Trump retira guarda-costas governamentais de Kamala Harris

O presidente Donald Trump revogou a proteção policial que Kamala Harris recebia como ex-vice-presidente dos Estados Unidos, após ter feito o mesmo com vários oponentes políticos, informaram as autoridades na sexta-feira (29).

Após deixar o cargo, os vice-presidentes americanos geralmente recebem seis meses de proteção policial, concedidos pelo Serviço Secreto. Este período terminou em 21 de julho para Harris, a candidata presidencial democrata derrotada por Trump no ano passado.

No entanto, o ex-presidente Joe Biden prorrogou esse prazo antes do final de seu mandato (2021-2025) por meio de uma ordem não revelada até agora, que Trump rescindiu, explicou à AFP um alto funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.

Um assessor de Kamala Harris disse à AFP que a ex-vice-presidente estava “grata ao Serviço Secreto dos Estados Unidos por seu profissionalismo, dedicação e compromisso inabalável com a segurança”.

Embora tenha permanecido discreta desde a derrota eleitoral, Harris planeja fazer uma gira nos próximos meses para promover um livro, com o título “107 Dias”, sobre sua breve e malsucedida campanha.

O livro, que narra os bastidores, publicado pela Simon & Schuster, será lançado em 23 de setembro nos Estados Unidos.

Harris foi a primeira mulher a se tornar vice-presidente do país. Em 2024, ela assumiu a indicação democrata após Biden, agora com 82 anos, se retirar da disputa devido a preocupações com a saúde.

O governo de Trump retirou a proteção de Harris apesar de mencionar repetidamente a necessidade de garantir a segurança dos funcionários após a tentativa de assassinato de que o republicano sobreviveu em julho de 2024, na Pensilvânia.

Trump ordenou à secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, que “suspendesse qualquer procedimento de segurança previamente autorizado” para Harris a partir de 1º de setembro, segundo informou a CNN, o primeiro meio a relatar a medida.

O Serviço Secreto não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump adotou uma série de medidas contra supostos inimigos e opositores políticos.

Biden e sua esposa Jill desfrutam de proteção vitalícia de acordo com a lei federal, mas em março Trump retirou os serviços de segurança governamentais de seus filhos Hunter e Ashley.

Trump também retirou a proteção do ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton, do ex-secretário de Estado Mike Pompeo e de Anthony Fauci, que liderou a luta do país contra a covid-19.

A Casa Branca disse que os ex-funcionários não têm direito a proteção estatal perpétua e muitos são “bastante ricos” e podem pagar seus próprios guarda-costas.

Após seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, o bilionário Trump emitiu uma ordem que concedia uma extensão de seis meses à proteção do Serviço Secreto para seus quatro filhos adultos e três altos funcionários da administração.

