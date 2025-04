Universidade de Harvard processa governo Trump por cortes no financiamento

A universidade de Harvard apresentou uma ação contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos cortes “ilegais” de financiamento, anunciados em represália por não acatar as políticas impostas pela Casa Branca para acabar com o que considera atos de antissemitismo e as políticas de integração.

“As ações dos demandados são ilegais”, apontam dirigentes da universidade na ação em que os advogados da instituição lembram que a tentativa do governo de “coagir e controlar Harvard ignora” os princípios fundamentais contemplados na Primeira Emenda da Constituição e que salvaguardavam a “liberdade acadêmica”.

“Nenhum governo — independentemente do partido que estiver no poder — deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, a quem podem admitir e contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir”, destaca a ação.

O governo Trump anunciou o congelamento de 2,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 13 bilhões, na cotação atual) em subvenções federais e a suspensão das isenções fiscais de Harvard, após a instituição se negar a acatar as medidas para combater o antissemitismo e desmantelar suas políticas de diversidade, igualdade e inclusão.

O governo também planeja retirar de Harvard outro bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhão) em financiamento paras pesquisa médicas, lembram os advogados.

Mesmo antes do congelamento, o governo tinha ameaçado suprimir até 8,7 bilhões de dólares (R$ 50,9 bilhões) em financiamento não só para Harvard, mas também a hospitais e centros oncológicos importantes, o que demonstra o “carácter arbitrário e voluntarioso da decisão abrupta e indiscriminada” do governo Trump.

“A disjuntiva que se apresenta para Harvard e outras universidades é clara: permitir que o Governo gerencie sua instituição acadêmica ou pôr em risco a capacidade da instituição de alcançar avanços médicos, descobertas científicas e soluções inovadoras”, escreveram os advogados na ação.

– Exemplo para as outras instituições –

O reitor de Harvard, Alan Garber, explicou recentemente, em carta dirigida a estudantes e funcionários, que a instituição “não renunciará à sua independência, nem aos direitos que a Constituição garante”.

Na semana passada, Trump escreveu em sua plataforma, Truth Social, que “Harvard já nem mesmo pode ser considerado um lugar decente de aprendizado e não deveria constar em nenhuma lista de melhores universidades do mundo”.

Dona de um patrimônio de mais de 50 bilhões de dólares (R$ 292,7 bilhões), que faz dela uma das universidades mais ricas do país, Harvard se beneficia de uma isenção fiscal federal e outra do estado de Massachusetts.

Em meio a esse morde e assopra entre a universidade e o governo federal, a Casa Branca ameaçou, na semana passada, eliminar os vistos para os estudantes estrangeiros de Harvard, que representam um quarto de seus 30.000 alunos.

Paralelamente, os republicanos do Congresso anunciaram a abertura de uma investigação contra a universidade para determinar se ela descumpre a lei de direitos civis.

O presidente, que pediu que a universidade se desculpe, avalia que a instituição recruta “esquerdistas radicais, idiotas e cabeças-oca”.

A instituição, situada perto de Boston e que integra a seleta Ivy League, ocupa há anos os primeiros lugares na lista de universidades mais prestigiosas do mundo, conhecida como ranking Xangai.

Harvard é uma das 60 universidades de alto nível na mira do governo republicano, que considera que estes centros de ensino têm um viés esquerdista.

A ofensiva se intensificou quando as universidades foram cenário de protestos estudantis contra a guerra em Gaza, que desencadearam críticas sobre a falta de proteção aos estudantes judeus nos campi.

Diferentemente de Harvard, a universidade de Columbia aceitou realizar reformas profundas, vistas por alguns como uma capitulação ao governo Trump.

A resposta firme de Harvard foi aclamada por centenas de professores e várias personalidades do Partido Democrata, inclusive o ex-presidente Barack Obama, que citou esta universidade como um “exemplo” para outras “instituições”.

