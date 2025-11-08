UPS e FedEx suspendem voos de aviões de carga MD-11 após acidente

afp_tickers

4 minutos

As empresas de entregas UPS e FedEx anunciaram a suspensão temporária dos voos de seus aviões de carga MD-11, após um acidente com uma das aeronaves durante a semana, no estado do Kentucky, no qual morreram 14 pessoas.

Um avião McDonnell Douglas MD-11 da UPS, com destino ao Havaí, caiu na terça-feira (4) pouco após a decolagem no Aeroporto Internacional Louisville Muhammad Ali.

A aeronave explodiu em chamas ao colidir com vários estabelecimentos comerciais próximos ao aeroporto, uma tragédia que deixou 14 mortos. Três tripulantes estavam a bordo do MD-11.

UPS e FedEx afirmaram que atuaram seguindo a recomendação do fabricante do avião de suspender o uso. O MD-11 foi originalmente produzido pela McDonnell Douglas, mas em 1997 a empresa foi adquirida pela Boeing.

“Por precaução e no interesse da segurança, tomamos a decisão de suspender temporariamente nossa frota de MD-11”, anunciou a UPS.

“A suspensão tem efeito imediato. Tomamos esta decisão de maneira proativa, seguindo a recomendação do fabricante da aeronave”, acrescentou.

A companhia também informou que tem planos de contingência “para garantir que consiga seguir oferecendo um serviço confiável”.

A Boeing fez a recomendação para revisar a engenharia do avião.

“Com a segurança como nossa maior prioridade, recomendamos aos três operadores do MD-11 Freighter que suspendam as operações de voo enquanto uma análise adicional de engenharia é realizada”, afirmou a Boeing em um comunicado.

Além da UPS e da FedEx, a única outra companhia aérea que utiliza o MD-11 é a Western Global Airlines.

Quase 9% da frota da UPS é composta por aviões MD-11, segundo a empresa.

“Por favor, rezem por estas famílias, pela comunidade de Louisville e por todos os afetados por este acontecimento terrível”, afirmou na rede social X o governador do Kentucky, Andy Beshear.

– Um rastro de escombros –

O avião, carregado com 38.000 galões de combustível para o voo de longa distância até o Havaí, quase colidiu com uma fábrica de montagem de veículos da Ford que emprega 3.000 pessoas.

Imagens aéreas do local do acidente mostram um rastro de destroços, enquanto os bombeiros lutavam para tentar controlar as chamas.

Os investigadores informaram que o acidente foi provocado por um dos motores, que pegou fogo e se desprendeu durante a decolagem.

Todd Inman, membro do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes (NTSB), afirmou que os investigadores identificaram as caixas-pretas do avião – o aparelho que registra os dados de voo e o gravador de voz da cabine. Os dispositivos serão enviados a Washington para análise.

O acidente é o mais letal na história da UPS. Seu principal centro logístico, Worldport, está localizado em Louisville e emprega milhares de pessoas.

Segundo o NTSB, o avião foi construído em 1991 e posteriormente modificado para o transporte de carga. A McDonnell Douglas anunciou a fusão com a Boeing em 1997.

O acidente aconteceu no período de paralisação governamental mais longo da história dos Estados Unidos. O secretário dos Transportes, Sean Duffy, advertiu esta semana sobre o “caos” devido à falta de funcionários de controle do tráfego aéreo.

Inman disse que o NTSB não tinha conhecimento de nenhum problema de funcionários no aeroporto de Louisville no momento do acidente.

bur-mjw/jm/pc/avl/fp