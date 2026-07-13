Aluguéis na Suíça voltam a subir e atingem novo recorde em junho
Os aluguéis anunciados na Suíça registraram uma nova alta em junho. O aumento foi puxado principalmente pelos cantões de Schwyz, Nidwalden e Grisões, enquanto Genebra e Zurique também tiveram reajustes acima da média nacional.
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O índice de aluguéis do portal imobiliário Homegate subiu 0,2% em junho em relação a maio, alcançando 134 pontos, segundo levantamento realizado em parceria com o Banco Cantonal de Zurique.
Entre os cantões, Schwyz registrou a maior alta mensal, de 2,3%, atingindo um novo recorde histórico. O cantão da Suíça Central já havia alcançado um pico em outubro de 2025, antes de passar por um período de queda.
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Na comparação com junho do ano passado, os maiores aumentos ocorreram em Nidwalden (+8,3%) e Grisões (+6,7%), que recuperaram perdas registradas anteriormente. Genebra (+5,3%) e Zurique (+3,3%) também ficaram acima da média nacional, enquanto Berna teve alta mais moderada, de 1,5%.
Entre as cidades, Lucerna se destacou com avanço de 1% em relação a maio e de 6% na comparação anual. De forma geral, os aluguéis anunciados aumentaram em todas as cidades suíças. A única exceção foi Lugano, que registrou queda de 1,1% em junho, movimento atribuído a um pico temporário observado no mês anterior.
Adaptação: Fernando Hirschy
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