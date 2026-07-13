Los alquileres siguen subiendo en toda Suiza

Los precios del alquiler siguen al alza en toda Suiza. Keystone-SDA

Los alquileres continuaron subiendo en junio en toda Suiza, según la plataforma inmobiliaria Homegate. En comparación con el mismo mes del año pasado, el incremento alcanza el 2,5 %, aunque la evolución de los precios presenta diferencias significativas de un cantón a otro.

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El Índice de Alquileres de Homegate aumentó 0,3 puntos en junio y se sitúa ahora en los 134 puntos, lo que representa un incremento mensual del 0,2 %, según el informe periódico elaborado por la plataforma inmobiliaria en colaboración con el Banco Cantonal de Zúrich.

Por cantones, el mayor aumento entre mayo y junio se registró en Schwyz, donde los alquileres subieron un 2,3 %. Según Homegate, este nivel supone un nuevo máximo histórico. En este cantón, situado en el centro de Suiza, los alquileres ya habían alcanzado un pico en octubre de 2025, antes de iniciar una fase de descenso.

En comparación con junio del año pasado, los incrementos más pronunciados se dieron en Nidwalden (+8,3 %) y Grisones (+6,7 %), dos cantones que se recuperan así de las caídas registradas en los últimos meses. También Zúrich (+3,3 %) y Ginebra (+5,3 %) registraron aumentos superiores a la media nacional, a diferencia de Berna (+1,5 %).

Entre las ciudades, Lucerna destacó especialmente en junio, con un aumento del 1 % respecto al mes anterior y del 6 % en comparación con el mismo periodo del año pasado. En términos generales, los alquileres aumentaron en todas las ciudades respecto a hace un año. La caída observada en Lugano durante junio (-1,1 %) se explica, según el comunicadoEnlace externo, por el repunte puntual registrado el mes anterior.

Artículo adaptado y revisado por el equipo de redacción en español/CW.

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