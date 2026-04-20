Maior raclette do mundo reúne multidão na Suíça e bate recorde

O Valais bate o recorde mundial da maior raclette. Keystone-SDA

Um novo recorde mundial foi estabelecido em Martigny, no cantão do Valais, durante um evento dedicado à raclette que reuniu milhares de participantes.

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Ao todo, 4.942 pessoas participaram da “maior raclette do mundo”, segundo os organizadores.

O novo recorde, estabelecido no sábado 18 e validado por um especialista jurídico presente no local, superou a marca anterior em 49 pessoas. Segundo a organizadora Myexpo, o resultado mostra o “entusiasmo extraordinário por um evento que, em apenas dois anos, se tornou um ponto de encontro simbólico da tradição regional”.

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Mostrar mais Demografia Suíços batem o recorde da maior raclette do mundo Este conteúdo foi publicado em Um total de 4.893 pessoas participaram do maior evento de raclette do mundo em Martigny, no oeste da Suíça, no sábado. ler mais Suíços batem o recorde da maior raclette do mundo

A maioria dos participantes veio do cantão do Valais, berço da raclette. Ainda assim, fãs do prato viajaram de regiões mais distantes do país para participar da celebração.

“O entusiasmo dos amantes da raclette é simplesmente incrível. Muitos já perguntam sobre a próxima edição”, afirmou Eddy Baillifard, embaixador do evento e também do selo regional Raclette Valais AOP.

Adaptação: Fernando Hirschy

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