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Número de afogamentos aumenta na Suíça durante o verão

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Um mergulho para aliviar o calor pode esconder riscos. Com a alta das temperaturas, autoridades alertam para o aumento dos casos de afogamento na Suíça. Antes de entrar na água, avalie as condições do local e nunca superestime seus limites. Keystone-SDA

Com mais pessoas buscando rios e lagos para se refrescar, o número de mortes por afogamento voltou a subir na Suíça neste verão.

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1 minuto
Keystone-SDA

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O número de afogamentos registrados na Suíça até 21 de julho ficou acima dos níveis observados nos mesmos períodos de 2024 e 2025. Apesar da alta, o total ainda permanece abaixo do registrado em 2022 e 2023, segundo a Sociedade Suíça de Salvamento.

Com as temperaturas elevadas, mais pessoas procuram rios, lagos e piscinas naturais para aliviar o calor. Esse aumento na frequência também amplia a exposição aos riscos dentro e ao redor da água.

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Demografia

Nadando nos rios suíços

Este conteúdo foi publicado em No verão, patrulhas cruzam o Reno dez horas por dia. Bombeiros, guardas de fronteira e polícia dividem o trabalho. O objetivo é, não só agir rapidamente em caso de emergência, mas também prevenir acidentes pois o rio pode ser perigoso.   Nas cidades os rios tem perigos especiais. Em Berna, capital suíça, num dia quente,…

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Em média, cerca de 50 pessoas morrem afogadas por ano na Suíça. As principais vítimas são jovens entre 17 e 32 anos e idosos com mais de 65 anos.

Os homens representam a maior parte dos casos fatais. Segundo a entidade, isso pode estar relacionado à maior propensão a assumir riscos e à tendência de superestimar a própria capacidade de nadar.

Adaptação: Fernando Hirschy

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Taucherin

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Demografia

No rio

Este conteúdo foi publicado em Seja para nadar ou navegar, o verão é a época ideal para conhecer os rios suíços. Além da qualidade elevada das suas águas, eles também oferecem lazer para pessoas de todas as idades. Porém até os anos 1960 a situação era diferente: o esgoto na Suíça não era tratado e era jogado diretamente nos lagos…

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