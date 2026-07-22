Número de afogamentos aumenta na Suíça durante o verão
Com mais pessoas buscando rios e lagos para se refrescar, o número de mortes por afogamento voltou a subir na Suíça neste verão.
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O número de afogamentos registrados na Suíça até 21 de julho ficou acima dos níveis observados nos mesmos períodos de 2024 e 2025. Apesar da alta, o total ainda permanece abaixo do registrado em 2022 e 2023, segundo a Sociedade Suíça de Salvamento.
Com as temperaturas elevadas, mais pessoas procuram rios, lagos e piscinas naturais para aliviar o calor. Esse aumento na frequência também amplia a exposição aos riscos dentro e ao redor da água.
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Nadando nos rios suíços
Em média, cerca de 50 pessoas morrem afogadas por ano na Suíça. As principais vítimas são jovens entre 17 e 32 anos e idosos com mais de 65 anos.
Os homens representam a maior parte dos casos fatais. Segundo a entidade, isso pode estar relacionado à maior propensão a assumir riscos e à tendência de superestimar a própria capacidade de nadar.
Adaptação: Fernando Hirschy
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No rio
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