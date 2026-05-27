Suíça quer restringir publicidade de alimentos não saudáveis para crianças

O governo federal pretende impedir que a publicidade a produtos pouco saudáveis chegue às crianças. Keystone-SDA

O governo da Suíça quer proibir publicidade direcionada a crianças menores de 13 anos de produtos considerados excessivamente doces, gordurosos ou pouco saudáveis, como chocolates, salgadinhos e bebidas açucaradas. A proposta prevê manter esse tipo de propaganda longe das escolas e das plataformas digitais voltadas ao público infantil.

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A medida foi apresentada nesta terça-feira (26) pela Secretaria Federal de Segurança Alimentar e Veterinária a representantes da indústria alimentícia e publicitária, em Berna. A ideia é criar um sistema de autorregulação para todo o setor.

Segundo o governo suíço, a autorregulação deverá abranger todos os canais de publicidade online e offline que atinjam crianças de forma direcionada e em grande escala. Isso inclui televisão, internet, redes sociais, jogos online e cartazes próximos a escolas.

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As restrições deverão seguir critérios científicos baseados no perfil nutricional da Organização Mundial da Saúde (OMS). O plano também prevê monitoramento do governo federal.

A indústria alimentícia e o setor de publicidade têm até meados de julho para confirmar adesão ao programa e aceitar as condições propostas.

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Uma em cada cinco crianças está acima do peso

O governo argumenta que propagandas de doces, snacks e bebidas açucaradas influenciam diretamente os hábitos alimentares das crianças e incentivam o consumo de produtos altamente calóricos.

Segundo as autoridades suíças, uma em cada cinco crianças no país sofre de sobrepeso ou obesidade, o que aumenta significativamente o risco de doenças como diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares.

A Secretaria Federal afirma ainda que hábitos alimentares criados na infância tendem a influenciar a alimentação ao longo da vida. Por isso, crianças e adolescentes precisariam de proteção especial contra publicidade de alimentos considerados pouco saudáveis.

Adaptação: Fernando Hirschy

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