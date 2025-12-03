Жители индонезийского острова судятся со швейцарским концерном Holcim

Ибу Асмания, одна из четырех истцов, подавших первый в Швейцарии иск к производителю цемента Holcim. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пулау-Пари решили выступить против, по их мнению, одной из самых вредных для климата отраслей экономики — цементной промышленности. Их борьба привлекла внимание всего мира. Мы встретились с ними на их родном острове, находящемся под угрозой исчезновения.

12 минут

Чтобы добраться сюда, нужно около часа плыть на катере из Джакарты, а затем надо будет пройти ещё пять минут пешком — и вы окажетесь у скромного гостевого дома в центре Пулау-Пари, маленького острова, о котором теперь знают далеко за пределами Индонезии. Первое, что бросается в глаза — многочисленные плакаты с призывом «спасти остров». У плиты, жаря бананы, стоит Ибу Асмания, управляющая гостевым домом. Она же является инициатором первого в истории иска, поданного в самой Швейцарии к крупному производителю цемента, компании Holcim.

На террасе гостевого дома Ибу Асмании всегда многолюдно, она служит местом встречи островитян, выступающих за «климатическую справедливость». SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

Терраса гостевого дома полна людей, на дворе октябрь. Сегодня здесь находятся журналист и оператор с одного из индонезийских телеканалов. «Мы приехали сюда, чтобы тоже рассказать именно эту историю», — говорит молодой журналист с энтузиазмом. Присутствие СМИ, в том числе иностранных, на этом райском острове с населением около 1500 человек уже никого не удивляет. И в самом делое: четверо жителей острова решились бросить вызов не кому-нибудь, а самому цементному гиганту Holcim (базируется в кантоне Цуг).

Иск, став исторически важным прецедентом, может положить начало целой серии аналогичных исков как в Швейцарии, так и в других странах. Остров Пулау-Пари, расположенный примерно в 40 километрах к северо-западу от индонезийской столицы Джакарты, относится к числу территорий, первыми сталкивающимися с негативными последствиями глобального потепления: с повышением уровня моря, разрушением океанских экосистем, всё более непредсказуемой погодой. При этом вклад самых островитян в выбросы парниковых газов, вызывающих эти изменения, минимален — люди ведь здесь живут главным образом за счёт рыболовства и туризма.

Климатический иск к компании Holcim В 2023 году Ибу Асмания, Мустафирин, Ариф Пуджианто и Эди Мульёно обратились в окружной суд кантона Цуг с гражданским иском к швейцарской цементной компании Holcim. Это первый случай, когда граждане иностранного государства пытаются привлечь швейцарскую корпорацию к ответственности за её «вклад в изменение климата». Истцы считают, что компания Holcim, способствуя глобальному потеплению, нарушила их право на безопасную и достойную жизнь. Они требуют компенсации за причинённый им ущерб, финансового участия компании в защите острова Палау-Пари от наводнений, и реализации мер, ведущих к сокращению самой компанией своих выбросов парниковых газов. Общая сумма иска составляет 14 700 швейцарских франков — по 3 600 на каждого. Перед обращением в суд истцы пытались урегулировать спор через процедуру примирения у мирового судьи кантона Цуг, однако компания Holcim отказалась удовлетворить их требования. После этого дело было передано в суд. По мнению НКО Climate Accountability Institute, концерн Holcim входит в число крупнейших производителей цемента в мире, он включен в список примерно 180 компанийВнешняя ссылка, которые начиная с доиндустриальной эпохи (1800 год) выбросили в атмосферу наибольшее количество CO₂. В сентябре 2025 года двое истцов побывали в Цуге на предварительном слушании. Сейчас суд рассматривает, допустим ли иск с формальной точки зрения. Решение судей по этому вопросу ожидается в ближайшее время. В самой компании Holcim от комментариев по делу воздерживаются. В публичных заявлениях она подчёркивает, что вопросы регулирования выбросов парниковых газов должны решаться на уровне законодательства, а не через гражданские иски. Кроме того, в Holcim считают, что привлечение к ответственности отдельных компаний — не самый эффективный способ борьбы с изменением климата.

«Климатические изменения наносят нам серьёзный вред, — говорит мать троих детей Ибу Асмания. — Мы всегда заботились о своём острове. А теперь страдаем из-за выбросов парниковых газов, источниками которых становятся такие транснациональные корпорации, как Holcim. И это несправедливо». Именно поэтому она и ещё трое жителей решили поехать в Швейцарию и организовать иск к концерну Holcim, который, по их мнению, несёт часть ответственности за климатический кризис. Они требуют, чтобы эта компания компенсировала им ущерб и профинансировала меры защиты от последствий потепления климата на сумму 14 700 швейцарских франков (18 200 долларов США). Кроме того, истцы призывают Holcim «сократить свои выбросы углекислого газа».

Выращивать водоросли уже невозможно

После завтрака 42-летняя Асмания проводит нас в гостиную. Тишину там нарушает лишь монотонный гул кондиционера. На книжной полке стоят фотографии в рамках, снимки, которые она привезла из поездки в Швейцарию. На них она позирует перед зданием Федерального парламента в Берне вместе с несколькими поддержавшими её борьбу парламентариями. Спустя месяц после возвращения она, мать троих детей, не скрывает тревоги и признаётся, что «с нетерпением ждёт» новостей из суда кантона Цуг.

предыдущий следующий Местные пляжи находятся под угрозой из-за стремительного размывания береговой линии, вызванного повышением уровня моря и усилившимися приливами. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter В ответ на эту угрозу жители острова начали строить небольшие дамбы… SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter …и высаживать мангровые деревья — в том числе на средства, пожертвованные туристами. Но этих усилий явно недостаточно. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter Картина 1

Картина 2

Картина 3

В отличие от других истцов Асмания выросла не на острове Палау-Пари, а в городе Бекаси, примерно в 25 километрах к востоку от Джакарты. Но она всё равно с грустью говорит о том, как сильно за эти годы изменился остров. «Когда я сюда только приехала, это был остров рыбаков», — говорит она. Она переехала сюда вместе с Тоно, её мужем, за которого вышла замуж в 2005 году. Тогда остров Пулау-Пари был широко известен как важный центр выращивания морских водорослей — их экспортировали за границу, для местных это был важный источник дохода.

После переработки водоросли использовали в пищевой и фармацевтической промышленности. Но теперь выращивать водоросли на острове больше невозможно. Раньше водоросли были крепкими, зелёными — их собирали и живыми продавали на переработку. Теперь море стало теплее. «А из-за повышения температуры океанской воды водоросли обесцвечиваются и погибают уже через неделю», — говорит Ибу Асмания. Как и многие другие, примерно 10 лет назад она была вынуждена перейти на работу в сферу туризма.

Трудная жизнь рыбаков

Вечером на террасе гостевого дома мы встречаемся с Мустафирином, которого здесь все зовут Бобби. Ему 53 года, лицо у него обрамлено длинными седыми волосами. Он рыбак, а также признанный в общине духовный лидер, к которому часто обращаются за советом. За плечами у него тяжёлый день — он успел и в море сходить, и помолиться. И он тоже помнит времена получше нынешних. «Из-за изменения климата повседневная жизнь рыбаков стала совсем иной», — говорит он.

Почему именно Holcim? Компания Holcim на протяжении долгого времени была крупнейшим в мире производителем цемента — а эта отрасль экономики считается вторым в мире, после сектора добычи ископаемого топлива, источником выбросов парниковых газов. Поскольку к целому ряду компаний, работающих с ископаемыми энергоресурсами, уже были ранее поданы исковые жалобы, жители острова Пулау-Пари решили обратиться с иском к Holcim, которая до 2019 года вела в Индонезии активную хозяйственную деятельность.

Бобби, уроженец Пулау-Пари, рассказывает, что сейчас уловы заметно сократились, особенно на мелководье. Чтобы добыть то же количество рыбы, что и двадцать лет назад, местным рыбакам приходится уходить гораздо дальше в море, иногда на десятки километров, и это делает их работу ещё опаснее. «Мы слишком часто неожиданно попадаем в шторм», — говорит он. Четыре года назад мощная волна разломила его лодку надвое и он оказался в воде. К счастью, рядом был напарник и сумел его спасти. Сидя на скамье и скрестив под собой ноги, Бобби рассказывает нам эту историю, размахивая руками так, словно он снова сражается с волнами.

Бобби на террасе гостевого дома Ибу Асмании. За его спиной виден пиратский флаг «Веселый Роджер» из японской манги One Piece, ставший символом протестных движений в Индонезии. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

Сейчас он и окружающие вспоминают этот эпизод со смехом, но тогда всё могло закончиться трагически. «С тех пор я тонул ещё дважды, — добавляет он. — И не только я. Раньше мы сразу чувствовали, когда ждать шторма, а теперь погода меняется так резко, что даже не успеваешь среагировать, весь наш опыт нам уже не помогает». Он знает, что его работа опасна, да и семье приходится нелегко, но другой жизни для себя не видит. «В море мы по-настоящему свободны, — говорит он. — Стоит один раз это ощутить — и уже не сможешь заниматься ничем другим. Да и потом: если все пойдут работать в офисы и на стройку, кто тогда будет ловить рыбу?»

Туризм в качестве альтернативы

Подобно Асмании, открывшей гостевой дом, многие местные жители за последние годы сменили рыболовство на туризм. В 2010 году на острове начала формироваться полноценная туристическая отрасль, ставшая для многих новой формой заработка. Но и она теперь оказалась под угрозой — из-за стремительного размывания береговой линии, вызванного повышением уровня моря и усилившимися приливами.

Чтобы добыть то же количество рыбы, что и двадцать лет назад, местным рыбакам приходится уходить гораздо дальше в море, иногда на десятки километров, и это делает их работу ещё опаснее. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

Ариф Пуджианто работает автомехаником. В свободное время он ухаживает за «своим пляжем» — узкой полосой белого песка на западной оконечности острова. Стоя у воды, он внимательно осматривает берег. «За пять лет море продвинулось на девять метров», — говорит он с горечью. По данным некоторых неправительственных организаций, за последнее десятилетие остров Пулау-Пари потерял около 10% своей площади, и к 2050 году может полностью уйти под воду. «Иногда, убирая пляж, я вспоминаю, каким красивым он был раньше, — говорит Ариф Пуджианто. — К счастью, туристы продолжают приезжать, даже несмотря на то, что пляж уже далеко не в лучшем состоянии».

предыдущий следующий Ариф Пуджианто работает автомехаником. В свободное время он ухаживает за «своим пляжем» — узкой полосой белого песка на западной оконечности острова. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter По данным некоторых неправительственных организаций, за последнее десятилетие остров Палау-Пари потерял около 10% своей площади, и к 2050 году может полностью уйти под воду. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter В последние годы приливы стали угрожать и жилым домам. Среди них — дом самого Арифа Пуджианто, расположенный примерно в 30 метрах от воды. В прошлом году морская вода затопила его жильё, повредив мебель, подмыв фундамент и разрушив стены. SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter Картина 1

Картина 2

Картина 3

По выходным остров принимает около 2000 гостей — в основном жителей Джакарты, уставших от городской суеты. В праздничные дни, по словам Арифа Пуджианто, их число может доходить до 10 000 в неделю. В последние годы приливы стали угрожать и жилым домам. Среди них — дом самого Арифа Пуджианто, расположенный примерно в 30 метрах от воды. В прошлом году морская вода затопила его жильё, подмыв фундамент, повредив мебель и стены.

Что ждёт остров дальше?

Жители Пулау-Пари стараются сохранять оптимизм. Большинство жителей поддерживает истцов, об этом говорят вывешенные на крышах их домов флаги с призывами к «климатической справедливости». Многие надеются, что швейцарский суд примет решение в их пользу. Люди здесь понимают: их дело может стать важным прецедентом и примером для других малых островов, находящихся под угрозой исчезновения из-за изменения климата. По оценкам Всемирного банка, из-за климатических катастроф к 2050 году около 48 млн человек в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, включая Индонезию, могут быть вынуждены покинуть свои дома.

«Больше всего меня тревожит будущее детей», — говорит четвёртый истец, Эди Мульёно. «Если мы проиграем этот процесс, мои дети и внуки уже не смогут жить на Пулау-Пари». SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

В ответ на эту угрозу жители острова начали строить небольшие дамбы и высаживать мангровые деревья — в том числе на средства, пожертвованные туристами. Но этих усилий явно недостаточно. Именно поэтому истцы требуют, чтобы компания Holcim тоже приняла участие в устранении последствий — и больших, и малых — климатических катастроф. «Больше всего меня тревожит будущее детей», — говорит четвёртый истец, Эди Мульёно. Его сын играет рядом у одной из таких защитных дамб. «Если мы проиграем этот процесс, мои дети и внуки уже не смогут жить на Палау-Пари».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

