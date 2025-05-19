Оползень угрожает деревне Блаттен в кантоне Вале
В районе оползня неподалёку от деревни Блаттен в кантоне Вале сохраняется опасная обстановка. По данным местного штаба по чрезвычайным ситуациям, склон горы остаётся над деревней нестабильным: регулярно фиксируются сдвиги породы и новые обвалы. Угроза масштабного обрушения по-прежнему реальна.
Ещё в субботу вечером 17 мая было принято решение об эвакуации части населённого пункта. Свои дома покинули 92 местных жителя и 16 гостей. По словам властей, эвакуация прошла спокойно и организованно: все люди либо нашли жильё самостоятельно, либо получили временное размещение.
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Степень потенциальной опасности продолжает оставаться предметом регулярного мониторинга. Не исключено, что в случае усиления степени нестабильности горы придётся расширять периметр эвакуации. Утренний разведывательный полёт на вертолете в субботу, а также текущие данные с измерительных станций, подтверждают нарастающую динамику обрушения.
Оползень в районе «Кляйне Несторн» (Kleines Nesthorn) ранее вызвал селевой поток, который унёс с собой часть ледника Бирх (Birchgletscher). Несколько дней назад этот поток достиг долины Лётченталь и остановился примерно в 500 метрах от реки Лонца, немного не дойдя до населённой зоны.
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