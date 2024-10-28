Как устроена швейцарская финансовая индустрия

Усилиями нескольких поколений Швейцария создала одну из самых мощных и влиятельных в мире финансовых индустрий. В мире она широко известна как своими положительными, так и отрицательными сторонами. Вы хотите построить передовой глобальный финансовый центр? У нас – основные ингредиенты этого блюда.

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Банки являются таким же швейцарским клише, как шоколад и сыр. При этом банковская индустрия, равно как и упомянутые лакомства, создаются на основе особых, взвешенных с точностью «до миллиметра» ингредиентов. Но мир стремительно меняется, поэтому меняться должны и сами ингредиенты, если только банковская сфера страны и в самом деле намерена идти в ногу со временем.

Итак, вы хотите построить передовой финансовый центр. Тогда возьмите стабильные правовые рамочные условия, по меньшей мере 175 лет мира, гарантии частной собственности и независимого правосудия — и смешайте с сотнями лет богатого опыта доверительного управления состояниями богатейших людей и семей мира.

Швейцарские частные банки берут свое начало около 250 лет назад в качестве финансовых подразделений влиятельный купеческих торговых домов. С тех пор они приобрели мировые вес и авторитет, сейчас их активы составляют не менее 2,2 трлн швейцарских франков.

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Долгое время Швейцария играла роль ведущего мирового центра доверительного управления состояниями, но сегодня она сталкивается в этой сфере с жесткой конкуренцией, особенно со стороны стран Азии и Ближнего Востока. Отчасти это объясняется новой структурой мировой экономики, экономическим взлетом «азиатских тигров» и желанием появившихся там состоятельных людей держать свои активы поближе к дому.

Свою роль играют и современные геополитические турбулентности и неопределенности. Агрессия России против Украины привела к введению Западом в отношении Москвы постоянно увеличивающегося списка экономических и финансовых санкций. Швейцария в качестве государства присоединилась к этим санкциям, но и частные швейцарские банки также обязаны соблюдать всё более строгие нормы, правила и требования регулятора.

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Еще одна сложность — технологический прогресс и переход мира в новый, цифровой цикл развития экономики (так называемый «пятый цикл Кондратьева»). Чтобы сохранить репутацию мировой финансовой державы, Швейцарии постоянно надо придумывать что-то новое и добавлять во все вышеуказанные ингредиенты еще и новые технологии, такие как искусственный интеллект и технология распределенных реестров (блокчейн).

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Швейцарии в какой-то степени удалось создать довольно мощный криптовалютный хаб, что помогло финансовой индустрии страны идти в ногу со стремительно развивающимся миром цифровых активов. Швейцария также поставила перед собой цель стать мировым центром социально и экологически ответственного инвестирования.

Конечно, нет предела совершенству. Многие левые НКО постоянно утверждают, что швейцарские банки делают многое в плане развития индустрии ответственного финансирования, но всего этого, мол, все равно «недостаточно». При этом все самые важные вопросы в стране решает народ на референдумах.

Он, с одной стороны, отверг инициативу «о социально ответственном бизнесе», но при этом согласился с введением минимального налогообложения ТНК на уровне 15% (т. н. налог ОЭСР).

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Сейчас на долю банковской сферы приходится 9% внутреннего экономического производства, то есть Швейцария — это отнюдь не страна-рантье, которая набила мешки золотом и стрижет купоны. Швейцария — это ведущая инновационная держава мира, благосостояние которой строится на либеральной экономике, самозанятом населении, прямой демократии, реальном федерализме и минимально необходимой (увы, постоянно увеличивающейся) степени государственного вмешательства в экономику.

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Примером такого вмешательства стала операция по поглощению банка Credit Suisse его конкурентом UBS. Банк был продан буквально за гроши, впереди сокращение тысяч рабочих ставок. Этот сюжет вновь раскрутил в стране дискуссию о том, какую роль играют банки в национальной экономике, какую роль должно играть государство, и что делать, если в беду попадет уже сам UBS, стоящий в два раза дороже, чем вся экономика страны?

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Но, возможно, самым важным ингредиентом сильной и авторитетной финансовой индустрии являются высококвалифицированные специалисты. Обеспечение притока новых талантов и свежих кадров, способных мыслить и действовать нестандартно, было и остается основной задачей, особенно перед лицом вызовов и угроз, с которыми финансовая индустрия Швейцарии будет сталкиваться в ближайшем будущем.

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Оригинальный английский текст вышел под редакцией Рето Гизи фон Вартбурга, оригинальный текст на русском языке подготовлен, адаптирован и переведен русскоязычной редакцией SWI Swissinfo.