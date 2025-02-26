Швейцария учтет криптовалюты при обмене налоговыми данными

Швейцария учтет криптовалюты при обмене налоговыми данными Keystone-SDA

Автоматический обмен налоговой информацией теперь охватит и криптоактивы. Федеральный совет Швейцарии (кабинет министров) направил в парламент поправки к соответствующему федеральному законодательству. Первый обмен такими данными в этом формате должен состояться в 2027 году.

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В среду 19 февраля 2025 года правительство Швейцарии приняло «послание» «О расширении международного автоматического обмена налоговой информацией» (Botschaft zur Erweiterung des internationalen automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen / AIA) и направило его на рассмотрение Федерального парламента. Это «расширение» также будет учтено в рамках регулирования рынка криптовалют в самой Швейцарии.

Как отмечает в данном документе Федеральный совет, страна стремится внедрить обновлённую систему отчётности, разработанную Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Этот механизм предназначен, в том числе, для автоматического обмена налоговыми данными с иностранными налоговыми органами в области криптоактивов (MRK). Цель: устранение правовых лакун, повышение степени налоговой прозрачности и приведение операций с криптовалютами к тем же стандартам регулирования, что применяются и к традиционным финансовым активам.

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Федеральный совет подчёркивает, что внедрение механизма MRK укрепит репутацию Швейцарии в качестве цивилизованного международного финансового центра и подтвердит её приверженность выполнению международных обязательств в области налоговой прозрачности. Помимо MRK, правительство Швейцарии также соответственно обновляет и действующий в стране Общий стандарт отчётности и должной осмотрительности по финансовым счетам (Common Reporting Standard / CRS), принятый в ОЭСР.

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Швейцария обязалась внедрять этот стандарт и учитывать все его будущие релевантные изменения. Новая версия швейцарского законодательства в этой области также предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение обязательств по предоставлению соответствующей налоговой информации и упрощение процедуры присоединения новых стран к AIA. Согласно данным Федерального совета, в Швейцарии большинство участников процесса общественных консультаций и межведомственного согласования (Vernehmlassung) нового правового порядка поддержали все эти изменения.

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