Валентина Матвиенко выступила в Женеве вопреки санкциям
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, считающаяся самым влиятельным политическим деятелем среди женщин в России и близкой союзницей президента Владимира Путина, выступила в Женеве несмотря на то, что находится под санкциями США, Европейского союза и Швейцарии за поддержку войны против Украины. С точки зрения швейцарского информагентства Keystone-SDA это «дипломатический успех Кремля».
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В своем выступлении В. Матвиенко заявила, комментируя ситуацию в мире, что «опыт двух мировых войн должен служить предостережением от третьей». В свои 76 лет она остаётся одной из самых убежденных сторонниц военной кампании, развёрнутой Кремлём в феврале 2022 года против Украины. По мнению западных стран, Валентина Матвиенко несёт ответственность за легитимизацию вторжения и, соответственно, она была включена в санкционные списки.
Сюжеты, транслируемые по российскому телевидению, показывали, как Матвиенко прибыла в Швейцарию на борту правительственного самолёта и была встречена с цветами. В Женеве она принимает участие в саммите председателей парламентов стран — членов Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union, IPU). Открытие 15-го саммита состоялось в понедельник при участии председательницы Национального совета Швейцарии (большая палата парламента страны) Майи Риникер (Maja Riniker).
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Валентину Матвиенко, которую, по сообщениям СМИ, считают владелицей виллы на итальянском побережье с частным пляжем, предстала в Женеве как «посланница взаимопонимания» и призвала к установлению мира, «гарантирующего безопасность всех наций». Напомним, что Россия оправдывала начало войны необходимостью защитить собственную безопасность от стремления Украины вступить в НАТО. Кроме Валентины Матвиенко, в Швейцарии также присутствуют депутаты Государственной думы России Леонид Слуцкий и Пётр Толстой, которые также находятся под западными санкциями.
В ответ на запрос агентства Keystone-SDA Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) пояснил ещё в середине июля, что в соответствии с соглашением о статусе Межпарламентского союза, заключённым с Федеральным советом, Швейцария обязана обеспечивать беспрепятственный въезд официальных делегаций. При необходимости санкции могут быть временно приостановлены на время проведения мероприятия.
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