The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Валентина Матвиенко выступила в Женеве вопреки санкциям

Близкая союзница Владимира Путина выступила в Женеве несмотря на то, что она находится под санкциями за поддержку войны против Украины.
Близкая союзница Владимира Путина выступила в Женеве несмотря на то, что она находится под санкциями за поддержку войны против Украины. Keystone-SDA

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, считающаяся самым влиятельным политическим деятелем среди женщин в России и близкой союзницей президента Владимира Путина, выступила в Женеве несмотря на то, что находится под санкциями США, Европейского союза и Швейцарии за поддержку войны против Украины. С точки зрения швейцарского информагентства Keystone-SDA это «дипломатический успех Кремля».

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

В своем выступлении В. Матвиенко заявила, комментируя ситуацию в мире, что «опыт двух мировых войн должен служить предостережением от третьей». В свои 76 лет она остаётся одной из самых убежденных сторонниц военной кампании, развёрнутой Кремлём в феврале 2022 года против Украины. По мнению западных стран, Валентина Матвиенко несёт ответственность за легитимизацию вторжения и, соответственно, она была включена в санкционные списки.

Сюжеты, транслируемые по российскому телевидению, показывали, как Матвиенко прибыла в Швейцарию на борту правительственного самолёта и была встречена с цветами. В Женеве она принимает участие в саммите председателей парламентов стран — членов Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary Union, IPU). Открытие 15-го саммита состоялось в понедельник при участии председательницы Национального совета Швейцарии (большая палата парламента страны) Майи Риникер (Maja Riniker).

Показать больше

Валентину Матвиенко, которую, по сообщениям СМИ, считают владелицей виллы на итальянском побережье с частным пляжем, предстала в Женеве как «посланница взаимопонимания» и призвала к установлению мира, «гарантирующего безопасность всех наций». Напомним, что Россия оправдывала начало войны необходимостью защитить собственную безопасность от стремления Украины вступить в НАТО. Кроме Валентины Матвиенко, в Швейцарии также присутствуют депутаты Государственной думы России Леонид Слуцкий и Пётр Толстой, которые также находятся под западными санкциями.

В ответ на запрос агентства Keystone-SDA Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA) пояснил ещё в середине июля, что в соответствии с соглашением о статусе Межпарламентского союза, заключённым с Федеральным советом, Швейцария обязана обеспечивать беспрепятственный въезд официальных делегаций. При необходимости санкции могут быть временно приостановлены на время проведения мероприятия.

Показать больше
Показать больше
Показать больше
иллюстрация
иллюстрация

Показать больше

Наша «методичка»: «Международное право и война против Украины»

Этот контент был опубликован на Что такое «международные преступления»? Что есть «геноцид»? Имеет ли юридический смысл «Трибунал по России»?

Читать далее Наша «методичка»: «Международное право и война против Украины»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
2 Отметки «мне нравится»
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
61 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Это событие вновь выдвинуло на первый план принципиальный вопрос: допустимы ли религиозные символы в школе?

Показать больше

Допустимы ли религиозные символы в школьном классе?

Этот контент был опубликован на В городе Эшенбах (кантон Санкт-Галлен) мусульманку не приняли на работу в качестве учительницы после протестов родителей, возмущённых её головным платком.

Читать далее Допустимы ли религиозные символы в школьном классе?
Объёмы заготовки древесины сокращаются, но увеличивается значение топливной щепы в качестве источника энергии

Показать больше

В Швейцарии стали рубить меньше леса

Этот контент был опубликован на Объёмы заготовки древесины сокращаются, но увеличивается значение топливной щепы в качестве источника энергии

Читать далее В Швейцарии стали рубить меньше леса
Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров.

Показать больше

Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее

Этот контент был опубликован на Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров.

Читать далее Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее
Еврейский музей в Хоэнэмсе (Jüdisches Museum Hohenems, Австрия) получил официальный мандат на дальнейшую разработку концепции Центра.

Показать больше

Швейцария создает Центр истории беженцев из Третьего рейха

Этот контент был опубликован на Еврейский музей в Хоэнэмсе (Jüdisches Museum Hohenems, Австрия) получил официальный мандат на дальнейшую разработку концепции Центра.

Читать далее Швейцария создает Центр истории беженцев из Третьего рейха
Френи Шнайдер — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница 55 побед на этапах Кубка мира и трёх побед в общем зачёте Кубка мира.

Показать больше

У Френи Шнайдер появится собственный музей

Этот контент был опубликован на Легендарная швейцарская горнолыжница Френи Шнайдер передаёт свою личную коллекцию трофеев и экипировки музею в деревне Эльм.

Читать далее У Френи Шнайдер появится собственный музей
Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.

Показать больше

ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане

Этот контент был опубликован на Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.

Читать далее ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане
Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Показать больше

Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям

Этот контент был опубликован на Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Читать далее Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям
Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

Показать больше

Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

Читать далее Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?
Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

Показать больше

В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию

Этот контент был опубликован на Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

Читать далее В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Показать больше

Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице

Этот контент был опубликован на Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Читать далее Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице
Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Показать больше

Майя Риникер посетила Харьковскую область

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Читать далее Майя Риникер посетила Харьковскую область
Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Показать больше

Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Читать далее Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине
View of Bucha battlefield in Ukraine.

Показать больше

Швейцария поддержит специальный трибунал по Украине

Этот контент был опубликован на Швейцария считает, что для рассмотрения фактов возможных преступлений агрессии против Украины со стороны России должен быть создан специальный трибунал.

Читать далее Швейцария поддержит специальный трибунал по Украине
Damien Cottier im Europarat

Показать больше

Швейцарский парламентарий требует для Украины справедливости

Этот контент был опубликован на На саммите Совета Европы в Исландии Д. Коттье призывает к созданию трибунала по Украине и реестра для регистрации материального ущерба украинцев.

Читать далее Швейцарский парламентарий требует для Украины справедливости

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR