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Внешняя политика

Владимир Зеленский в Швейцарии: «Убежден, мы пишем сегодня историю»

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) перед совместной пресс-конференцией на Саммите по вопросам мира в Украине, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) перед совместной пресс-конференцией на Саммите по вопросам мира в Украине, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 г Michael Buholzer

По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд «саммит по вопросам мира в Украине ставит перед собой конкретные скромные цели», однако ее украинский коллега Владимир Зеленский был настроен более решительно, заявив, что он убежден: сегодня в Швейцарии мы делаем шаги, которые войдут в историю. К будущему возможному участию России в мирном процессе Киев относится уже не так негативно, как раньше.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как указала на пресс-конференции Виола Амхерд, президент Швейцарии в 2024 году, на Саммите по миру в Украине мы «не ведем мирных переговоров, мы хотим добиться конкретных шагов. Наша цель — это первый шаг, это общее понимание принципов будущего мира, основанного на Уставе ООН. Российское же вторжение в Украину стало нарушением этого Устава».

«Мир сильнее российского президента Владимира Путина», — указал со своей стороны Владимир Зеленский, высказав пожелание «как можно скорее добиться справедливого мира. Организация такой конференции вместе со Швейцарией с участием около 100 делегаций уже стала успехом», который может «войти в историю». Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак впервые намекнул, что Киев, который ранее был резко против приезда России на Бюргеншток, не исключает этого в будущем. Однако для этого, как он заявил журналистам, необходимо признать, что именно Украина является жертвой агрессии.

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Как сообщили швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA осведомленные источники, текст заключительной декларации конференции все еще находится на стадии ожесточенных дебатов (по состоянию на 16.00 15 июня 2024 года). Такие переговоры будут продолжаться «до последней минуты». Возможны несколько сценариев, включая даже текст, который будет утвержден без общего консенсуса, но с возможностью для каждого участника конференции согласиться или отклонить его. По словам хорошо информированного украинского источника, Швейцария согласилась с некоторыми требованиями, выдвинутыми Владимиром Зеленским и его союзниками.

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Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд (справа) пожимают друг другу руки во время Саммита по вопросам мира в Украине, Бюргеншток, Швейцария, в субботу, 15 июня 2024 года.

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В частности, в последнюю версию проекта текста итоговой декларации будут включены термины «российская агрессия» и «территориальная целостность Украины». Такой текст будет приемлемым для украинского президента. В пятницу 14 июня 2024 года накануне саммита на Бюргенштоке страны «Большой семерки» вновь заявили о своей поддержке Украины. На Бюргеншток затем, кроме президента США Джо Байдена, которого будет представлять вице-президент Камала Харрис, отправились все главы государств и правительств этого блока самых развитых стран мира.

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Одновременно со своим «мирным планом» выступил и президент России Владимир Путин, чья страна не была приглашена на Бюргеншток. Он требует, чтобы Киев отказался от членства в оборонном альянсе НАТО и от всех четырех уже аннексированных Москвой регионов на востоке страны. Одновременно Запад должен снять все свои санкции. Эти требования неприемлемы и для Украины, и для канцлера Олафа Шольца, но обсуждаться на саммите в эти выходные они все равно не будут.

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Пытаясь сделать текст заключительной декларации приемлемым для украинской и китайской сторон, а также для стран «Глобального юга», Швейцария предлагает включить в него положения самого широкого профиля, от ядерной безопасности и ситуации с военнопленными вплоть до продовольственной безопасности и свободы судоходства. Все это вопросы, которые могут принести, как заявила Виола Амхерд, выгоду всем сторонам конфликта. Виола Амхерд также добавила, что вокруг Бюргенштока сейчас действует беспрецедентный режим безопасности, охраняют саммит до 4 000 военнослужащих Швейцарских вооруженных сил. Напомним, что в последние дни на правительственные сайты Швейцарии было совершено несколько кибератак.

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