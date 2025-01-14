Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

В 2026 году Швейцария станет председателем ОБСЕ

В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Keystone-SDA

В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Нынешний действующий председатель, министр иностранных дел Мальты Ян Борг, объявил об этом 30 декабря 2024 года.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / агентство Reuters / портал SWI Swissinfo

Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ уже в третий раз, функцию председателя она уже исполняла в 1996 и в 2014 году. «Мы убеждены, что Швейцария будет руководить организацией с дальновидностью и решимостью», — указал Ян Борг на платформе X (Твиттер). По словам представителей швейцарского МИД (ФДИД / EDA), Швейцария будет председателем ОБСЕ в период, когда эта организация переживает трудные времена.

Показать больше
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил об этом, выступая перед Советом ОБСЕ.

Показать больше

Мининдел Швейцарии призывает к справедливому миру в Украине

Этот контент был опубликован на Иньяцио Кассис заявил об этом, выступая перед Постоянным советом ОБСЕ.

Читать далее Мининдел Швейцарии призывает к справедливому миру в Украине

Такая оценка связана, прежде всего, с нападением России на Украину. Тот факт, что эти две страны-участницы ОБСЕ находятся в состоянии войны, серьезно ограничивает возможности организации. «Учитывая нынешние вызовы и угрозы безопасности, Швейцария подтверждает, что диалог и сотрудничество и дальше критически необходимы для поиска устойчивых решений во имя интересов нашего будущего», — указал далее МИД Швейцарии на платформе X (Твиттер).

Показать больше

Однако к выполнению своих руководящих функций Швейцария уже приступила 1 января 2025 года в составе «тройки» стран-председателей 2024 года (Мальта), 2025 года (Финляндия) и 2026 года (Швейцария). В 2025 году эта «тройка» будет отвечать в первую очередь за отношения со средиземноморскими государствами, находящимися вне ОБСЕ. В ее задачи будет входить участие в принятии важных кадровых решений.

ОБСЕ, штаб-квартира которой базируется в Вене, является крупнейшей региональной организацией по безопасности, её участниками являются 57 государств. Одной из целей ОБСЕ является обеспечение мира и постконфликтного восстановления. Швейцария является членом ОБСЕ с 1973 года. В 2024 году швейцарский политик Ален Берсе был избран председателем Совета Европы.

Показать больше
Во многих штатах США голосование уже началось, как, например, здесь, во Флориде.

Показать больше

Швейцарские наблюдатели на президентских выборах в США

Этот контент был опубликован на Среди наблюдателей за выборами по линии ОБСЕ находятся и швейцарцы Саша Альдеризи и Жан-Люк Аддор. Как они оценивают ситуацию накануне дня выборов?

Читать далее Швейцарские наблюдатели на президентских выборах в США

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
90 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
28 Отметки «мне нравится»
30 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Это еще предстоит выяснить и армии, и всему обществу. Что говорят эксперты?

Показать больше

Евросоюз принял Швейцарию в военный Шенген

Этот контент был опубликован на В понедельник 13 января 2025 года страны-члены ЕС одобрили участие Швейцарии в европейском оборонном проекте Military Mobility.

Читать далее Евросоюз принял Швейцарию в военный Шенген
Подрыв неразорвавшегося снаряда на учебном полигоне: компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских боеприпасов.

Показать больше

Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода

Этот контент был опубликован на Компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских снарядов.

Читать далее Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода
После 25 лет работы 12 января 2025 года прекратит работу единственный в Швейцарии арт-супермаркет в Золотурне.

Показать больше

В Швейцарии закрылся единственный арт-супермаркет

Этот контент был опубликован на После 25 лет работы 12 января 2025 года прекратит работу единственный в Швейцарии арт-супермаркет в Золотурне.

Читать далее В Швейцарии закрылся единственный арт-супермаркет
По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) составит 80 млрд франков.

Показать больше

ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов

Этот контент был опубликован на По предварительным подсчетам в 2024 году прибыль Швейцарского национального (Центрального) банка (SNB / ШНБ) составит 80 млрд франков.

Читать далее ЦБ Швейцарии выплатит огромную сумму в бюджеты кантонов
После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.

Показать больше

Четверть века назад разбился самолет швейцарской компании Crossair

Этот контент был опубликован на После этой трагедии в стране были решительно пересмотрены и модернизированы стандарты безопасности на воздушном транспорте.

Читать далее Четверть века назад разбился самолет швейцарской компании Crossair
Военнослужащие в Швейцарии будут получать парадную форму только если она будет необходима им в представительских целях.

Показать больше

Армия Швейцарии будет выдавать «парадку» в виде исключения

Этот контент был опубликован на Военнослужащие в Швейцарии будут получать парадную форму только если она будет необходима им в представительских целях.

Читать далее Армия Швейцарии будет выдавать «парадку» в виде исключения
Глава партии «Центр» (Mitte) Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) уйдет летом 2025 года в отставку. Тем самым политическую сцену Швейцарии покинет истинный «тяжеловес».

Показать больше

Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет в отставку

Этот контент был опубликован на Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет летом 2025 года в отставку. Тем самым политическую сцену Швейцарии покинет истинный «тяжеловес».

Читать далее Глава партии «Центр» Герхард Пфистер уйдет в отставку
Неделя катания на лыжах во время швейцарских «спортивных каникул» в феврале 2025 года будет стоить дороже, чем в 2024 году.

Показать больше

Лыжные каникулы в Швейцарии станут дороже

Этот контент был опубликован на Неделя катания на лыжах во время швейцарских «спортивных каникул» в феврале 2025 года будет стоить дороже, чем в 2024 году.

Читать далее Лыжные каникулы в Швейцарии станут дороже
Банковские архивы могут хранить все ещё нераскрытые тайны Второй мировой войны, в частности, новые данные о внешней и внешнеэкономической политике Швейцарии периода Второй мировой войны.

Показать больше

«Швейцарские банки хранят нераскрытые тайны Второй мировой»

Этот контент был опубликован на В этом убежден Марк Перрено, историк, работавший в составе независимой экспертной комиссии историков, расследовавшей военное прошлое Швейцарии.

Читать далее «Швейцарские банки хранят нераскрытые тайны Второй мировой»
В феврале 1994 года народом на референдуме была одобрена «Альпийская инициатива», требовавшая начать перевод транзитных международных грузоперевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт. Евросоюз отреагировал на эту инициативу с недоумением.

Показать больше

Швейцария рассекретила архивы за 1994 год

Этот контент был опубликован на В 1994 году Швейцария переживала как внутри-, так и внешнеполитический кризис. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архивов.

Читать далее Швейцария рассекретила архивы за 1994 год

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Гремингер

Показать больше

Швейцарский дипломат Томас Гремингер: «Мы не должны питать иллюзий»

Этот контент был опубликован на Заручиться мировой поддержкой запланированного Берном мирного саммита по Украине оказалось не так-то просто.

Читать далее Швейцарский дипломат Томас Гремингер: «Мы не должны питать иллюзий»
В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Показать больше

Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?

Этот контент был опубликован на В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Читать далее Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?
История отеля Bürgenstock на одноимённой горе насчитывает вот уже более 150 лет.

Показать больше

Конференция по Украине и путь к миру: вопросы и ответы

Этот контент был опубликован на В Швейцарии на курорте Бюргеншток 15 и 16 июня 2024 года пройдет «Конференция высокого уровня по миру в Украине». У нас обзор основных вопросов и ответов.

Читать далее Конференция по Украине и путь к миру: вопросы и ответы
Российские СМИ с самого начала войны критиковали швейцарские санкции в отношении России, утверждая, что Швейцария нарушает свой нейтралитет. Международные СМИ последовали их примеру. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Показать больше

Разоблачая российскую пропаганду в отношении Швейцарии

Этот контент был опубликован на Российские СМИ критикуют швейцарские санкции против России, утверждая, что тем самым страна нарушает свой нейтралитет.

Читать далее Разоблачая российскую пропаганду в отношении Швейцарии
Швейцарский политик, бывший министр и президент Швейцарии Ален Берсе станет следующим Генсекретарём Совета Европы

Показать больше

СМИ Швейцарии об избрании Алена Берсе генсекретарём Совета Европы

Этот контент был опубликован на Триумф или «кубок с ядом»? Многие комментаторы считают, что это избрание может заставить страну призадуматься на предмет своих отношений с СЕ.

Читать далее СМИ Швейцарии об избрании Алена Берсе генсекретарём Совета Европы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR