В 2026 году Швейцария станет председателем ОБСЕ

В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Keystone-SDA

В 2026 году Швейцария в третий раз займет должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Нынешний действующий председатель, министр иностранных дел Мальты Ян Борг, объявил об этом 30 декабря 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / агентство Reuters / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland to chair the OSCE for third time in 2026 Читать далее Switzerland to chair the OSCE for third time in 2026

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Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ уже в третий раз, функцию председателя она уже исполняла в 1996 и в 2014 году. «Мы убеждены, что Швейцария будет руководить организацией с дальновидностью и решимостью», — указал Ян Борг на платформе X (Твиттер). По словам представителей швейцарского МИД (ФДИД / EDA), Швейцария будет председателем ОБСЕ в период, когда эта организация переживает трудные времена.

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Такая оценка связана, прежде всего, с нападением России на Украину. Тот факт, что эти две страны-участницы ОБСЕ находятся в состоянии войны, серьезно ограничивает возможности организации. «Учитывая нынешние вызовы и угрозы безопасности, Швейцария подтверждает, что диалог и сотрудничество и дальше критически необходимы для поиска устойчивых решений во имя интересов нашего будущего», — указал далее МИД Швейцарии на платформе X (Твиттер).

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Однако к выполнению своих руководящих функций Швейцария уже приступила 1 января 2025 года в составе «тройки» стран-председателей 2024 года (Мальта), 2025 года (Финляндия) и 2026 года (Швейцария). В 2025 году эта «тройка» будет отвечать в первую очередь за отношения со средиземноморскими государствами, находящимися вне ОБСЕ. В ее задачи будет входить участие в принятии важных кадровых решений.

ОБСЕ, штаб-квартира которой базируется в Вене, является крупнейшей региональной организацией по безопасности, её участниками являются 57 государств. Одной из целей ОБСЕ является обеспечение мира и постконфликтного восстановления. Швейцария является членом ОБСЕ с 1973 года. В 2024 году швейцарский политик Ален Берсе был избран председателем Совета Европы.

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