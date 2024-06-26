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Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?

В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.
В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине. Keystone / Anthony Anex

Бывший федеральный советник (министр в кабмине Швейцарии) Ален Берсе станет первым швейцарским Генеральным секретарём Совета Европы. В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

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Радио SRF / портал SWI Swissinfo

Бывший федеральный советник (министр в кабмине Швейцарии) Ален Берсе станет первым швейцарским Генеральным секретарем Совета Европы. Сегодня эта организация сталкивается с серьезными проблемами, ведь демократия, верховенство закона и права человека сегодня все чаще ставятся под вопрос, в том числе и в западноевропейских странах. Ален Берсет осознает масштаб проблем и убежден, что он сможет изменить ситуацию к лучшему.

SRF News: Многие из тех, кто голосовал за Вас, хотят, чтобы Совет Европы стал более заметным на международной арене. Как Вы собираетесь реализовать это пожелание?

Ален Берсе: Я считаю, что роль Швейцарии и та сеть контактов, которая есть у нее и у меня лично, смогут помочь Совету Европы быстро обрести большую видимость и политический вес.

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Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы

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Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Этот контент был опубликован на Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.

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Что означает для Вашей будущей работы тот факт, что базовые принципы Совета Европы — демократия, верховенство закона и права человека — находятся сегодня под сильным давлением?

Мы должны внимательно следить за этим не совсем позитивным развитием событий, которое продолжается уже много лет. И одному Совету Европы не удастся инициировать движение в лучшую сторону. Потребуются серьезные обязательства со стороны всех институтов, всех государств и всех политических деятелей. Прежде всего, все они должны признать, что у нас есть проблемы. А затем мы должны работать вместе, чтобы что-то с ними сделать.

Одни государства-члены СЕ очень критически относятся к Совету Европы, другие отказываются выполнять решения Европейского суда по правам человека — каким образом Вы могли бы противостоять этим центробежным тенденциям?

На самом деле разнонаправленные силы действуют уже около 15 лет — а все потому, что она (Европа) жива, потому что она развивается. И именно здесь мы и можем начать что-то делать: мы должны решать все эти вопросы в контакте с высшими органами государственной власти и вместе искать в конкретных случаях решения путем диалога.

Как Вы смотрите на сотрудничество с Европейским союзом?

Хорошее и прочное сотрудничество с ним для нас крайне важно. Чтобы достичь (такого сотрудничества) обе эти структуры должны обладать сильной идентичностью. Идентичность конкретно Совета Европы должна стать еще сильнее, только тогда и будет возможно тесное сотрудничество (с ЕС). И здесь все институты должны тянуть в одном направлении. Совет Европы неоднократно в прошлом предоставлял возможность строить мосты между ЕС и странами, которые не входят в ЕС, но являются частью европейской семьи народов. В отличие от очень сильно политизированного проекта под названием ЕС Совет Европы — это проект, ориентированный прежде всего на ценности. И здесь есть много возможностей для тесного сотрудничества.

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Швейцарский политик, бывший министр и президент Швейцарии Ален Берсе станет следующим Генсекретарём Совета Европы

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Швейцарию иногда критикуют за то, что она слишком мало делает для Украины. Сейчас вы заявили, что Украина является для вас приоритетом в вашей новой должности…

Украина в течение долгого времени также была приоритетом и для Швейцарии. За последние два года Швейцария многое сделала для Украины, организовала, например, Саммит на Бюргенштоке — эта инициатива получила очень позитивные оценки. Но мы также должны учитывать те роли, которые играют разные другие страны и организации — НАТО, ОБСЕ, Совет Европы. Важно, чтобы каждый работал на том участке, где он сильнее всего. Роль Швейцарии — помогать везде, где это возможно, чтобы добиться прогресса. Когда в прошлом 2023 году я стал президентом Швейцарской Конфедерации, одним из первых документов, оказавшихся у меня в руках, был мирный план президента Владимира Зеленского. Через год состоялась конференция на Бюргенштоке. Это показывает: мы сильны там, где ждут (нашего сильного участия). То же самое можно сказать и о Совете Европы.

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Интервью взял Фреди Гштайгер (Fredy Gsteiger), оригинал на немецком языке по ссылке.Внешняя ссылка

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