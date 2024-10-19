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Внешняя политика

Гуманитарное разминирование в Украине: приоритет Европы

Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии.
Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии. Keystone-SDA

«Вопрос гуманитарного разминирования в Украине должен постоянно находиться в списке европейских приоритетов. Министерская конференция в Лозанне по гуманитарному разминированию заручилась поддержкой более чем 40 стран, однако эти усилия необходимо поддерживать структурно и системно».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом заявил глава делегации ЕС на Лозаннской конференции Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии. «Проблемы огромны. Пришло время подвести итоги и не делать в ближайшие 18 месяцев ничего, чего делать не следует», — указал он в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA.

А что нужно делать? «Прежде всего, необходимо удерживать внимание (европейских стран) на проблеме (разминирования Украины) особенно сейчас, когда многие страны сталкиваются с необходимостью сокращать бюджетные расходы. Легко сказать, что Украина — это одна из самых пораженных минами стран в мире, но важно добиваться изменения ситуации. Кроме того, необходимо продолжить обсуждение вопроса о том, какие виды работ должны быть выполнены в первую очередь».

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«Конференция по разминированию на уровне министров в Лозанне, Швейцария, показала, что международное сообщество за прошедший год добилось в плане накопления опыта в области новых вариантов финансирования и технологических инноваций заметного прогресса. Еще одним положительным моментом стал тот факт, что Украина вместе со своими партнерами — а Швейцария сыграла здесь ключевую роль — смогла мобилизовать в свою пользу солидную международную поддержку, которая была на этот раз даже более значительной, чем обычно».

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«Со своей стороны ЕС продолжит оказывать поддержку в области административного управления, ведь правовая база и организация (работ по разминированию) в Украине не всегда полностью адаптированы к ситуации, пусть даже если ситуация постепенно улучшается. Не следует забывать и о сохраняющихся коррупционных рисках. Этот аспект вызывает особенное беспокойство, поскольку ЕС и его государства-участники вложили в разминирование около трети из 1 миллиарда евро общей международной помощи Украине. А это большие деньги».

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За два года ЕС потратил на цели разминирования почти 70 миллионов евро, а его 27 стран-членов вместе — еще 250 миллионов евро. ЕС финансировал помощь, оказываемую по линии Международного центра гуманитарного разминирования в Женеве. Швейцария, Украина и большинство других государств мира рассматривают разминирование одним из основных условий успешного послевоенного восстановления страны. Ниже читайте, что думает по данному вопросу Тобиас Привителли, директор Международного центра гуманитарного разминирования в Женеве.

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