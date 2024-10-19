Гуманитарное разминирование в Украине: приоритет Европы

Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии. Keystone-SDA

«Вопрос гуманитарного разминирования в Украине должен постоянно находиться в списке европейских приоритетов. Министерская конференция в Лозанне по гуманитарному разминированию заручилась поддержкой более чем 40 стран, однако эти усилия необходимо поддерживать структурно и системно».

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en EU urges countries to keep demining in Ukraine permanently on the agenda Читать далее EU urges countries to keep demining in Ukraine permanently on the agenda

Deutsch de EU: Minenräumung in der Ukraine dauerhaft auf Tagesordnung halten Оригинал Читать далее EU: Minenräumung in der Ukraine dauerhaft auf Tagesordnung halten

Об этом заявил глава делегации ЕС на Лозаннской конференции Петер Вагнер (Peter Wagner), директор Службы инструментов внешней политики (Foreign Policy Instruments, FPI) Европейской Комиссии. «Проблемы огромны. Пришло время подвести итоги и не делать в ближайшие 18 месяцев ничего, чего делать не следует», — указал он в интервью швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA.

А что нужно делать? «Прежде всего, необходимо удерживать внимание (европейских стран) на проблеме (разминирования Украины) особенно сейчас, когда многие страны сталкиваются с необходимостью сокращать бюджетные расходы. Легко сказать, что Украина — это одна из самых пораженных минами стран в мире, но важно добиваться изменения ситуации. Кроме того, необходимо продолжить обсуждение вопроса о том, какие виды работ должны быть выполнены в первую очередь».

Показать больше

Показать больше Япония подхватывает эстафету в деле разминирования Украины Этот контент был опубликован на После завершения Лозаннской конференции по разминированию эстафету подхватит Япония, именно она проведет следующий такой саммит. Читать далее Япония подхватывает эстафету в деле разминирования Украины

«Конференция по разминированию на уровне министров в Лозанне, Швейцария, показала, что международное сообщество за прошедший год добилось в плане накопления опыта в области новых вариантов финансирования и технологических инноваций заметного прогресса. Еще одним положительным моментом стал тот факт, что Украина вместе со своими партнерами — а Швейцария сыграла здесь ключевую роль — смогла мобилизовать в свою пользу солидную международную поддержку, которая была на этот раз даже более значительной, чем обычно».

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

«Со своей стороны ЕС продолжит оказывать поддержку в области административного управления, ведь правовая база и организация (работ по разминированию) в Украине не всегда полностью адаптированы к ситуации, пусть даже если ситуация постепенно улучшается. Не следует забывать и о сохраняющихся коррупционных рисках. Этот аспект вызывает особенное беспокойство, поскольку ЕС и его государства-участники вложили в разминирование около трети из 1 миллиарда евро общей международной помощи Украине. А это большие деньги».

Показать больше

Показать больше Швейцария поставит Украине три машины разминирования Этот контент был опубликован на Швейцария поставит Украине три машины разминирования. Об этом президент страны Виола Амхерд заявила на Лозаннской Конференции по разминированию Украины. Читать далее Швейцария поставит Украине три машины разминирования

За два года ЕС потратил на цели разминирования почти 70 миллионов евро, а его 27 стран-членов вместе — еще 250 миллионов евро. ЕС финансировал помощь, оказываемую по линии Международного центра гуманитарного разминирования в Женеве. Швейцария, Украина и большинство других государств мира рассматривают разминирование одним из основных условий успешного послевоенного восстановления страны. Ниже читайте, что думает по данному вопросу Тобиас Привителли, директор Международного центра гуманитарного разминирования в Женеве.

Показать больше

Показать больше Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая» Этот контент был опубликован на Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA. Читать далее Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»