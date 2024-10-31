Иньяцио Кассис на конференции по Украине в Монреале

Иньяцио Кассис на конференции по Украине в Монреале. Keystone-SDA

В среду 30 октября 2024 года федеральный советник (министр, глава МИД) Иньяцио Кассис прибыл в Монреаль для участия в конференции по Украине. Министерская конференция походит во исполнение решений Бюргенштокской конференции в Швейцарии, она посвящена гуманитарной ситуации в стране, подвергшейся агрессии со стороны России.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss attend Ukraine humanitarian summit in Montreal Читать далее Swiss attend Ukraine humanitarian summit in Montreal

Deutsch de Cassis an Bürgenstock-Folgekonferenz zur Ukraine in Montreal Оригинал Читать далее Cassis an Bürgenstock-Folgekonferenz zur Ukraine in Montreal

Гуманитарные аспекты в качестве основы справедливого и прочного мира в Украине уже были ключевой темой на конференции по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Как напомнил Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД, ведомство Кассиса), совместное коммюнике участников конференции на Бюргенштоке, которое на сегодняшний день одобрили 95 государств и организаций, призывает, в частности, к обмену всеми военнопленными между Россией и Украиной и к возвращению в Украину всех депортированных детей и политических заключенных.

Показать больше

Показать больше «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока» Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает. Читать далее «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Еще находясь на Бюргенштоке, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада организует последующую конференцию, посвященную гуманитарным аспектам. Министр иностранных дел Швейцарии также планирует в Монреале встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. На рассвете 24 февраля 2022 года Украина по приказу президента Владимира Путина подверглась российской агрессии с северного, восточного и южного направлений и уже более двух с половиной лет ведет оборонительную войну. Сам президент России Путин разыскивается Международным уголовным судом в Гааге в качестве военного преступника.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика