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Иньяцио Кассис на конференции по Украине в Монреале

Иньяцио Кассис на Конференции по Украине в Монреале
Иньяцио Кассис на конференции по Украине в Монреале. Keystone-SDA

В среду 30 октября 2024 года федеральный советник (министр, глава МИД) Иньяцио Кассис прибыл в Монреаль для участия в конференции по Украине. Министерская конференция походит во исполнение решений Бюргенштокской конференции в Швейцарии, она посвящена гуманитарной ситуации в стране, подвергшейся агрессии со стороны России.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Гуманитарные аспекты в качестве основы справедливого и прочного мира в Украине уже были ключевой темой на конференции по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Как напомнил Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД, ведомство Кассиса), совместное коммюнике участников конференции на Бюргенштоке, которое на сегодняшний день одобрили 95 государств и организаций, призывает, в частности, к обмену всеми военнопленными между Россией и Украиной и к возвращению в Украину всех депортированных детей и политических заключенных.

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Еще находясь на Бюргенштоке, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Канада организует последующую конференцию, посвященную гуманитарным аспектам. Министр иностранных дел Швейцарии также планирует в Монреале встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. На рассвете 24 февраля 2022 года Украина по приказу президента Владимира Путина подверглась российской агрессии с северного, восточного и южного направлений и уже более двух с половиной лет ведет оборонительную войну. Сам президент России Путин разыскивается Международным уголовным судом в Гааге в качестве военного преступника.

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