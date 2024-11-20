Как швейцарский «фиксер» решает проблемы семьи президента Азербайджана

Этот тщательно отреставрированный замок 18 века, занимающий большую часть крошечной деревушки на франкофонном западе Швейцарии, расположился высоко над Женевским озером за прочной каменной оградой. SWI swissinfo.ch

Центральную роль в создании сети теневых компаний, находящихся в распоряжении правящей элиты Азербайджана, сыграл некий швейцарско-французский бизнесмен. Мы попытались разыскать его в Швейцарии.

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SWI swissinfo.ch* Доступно на 2 других языках English en The mysterious Swiss fixer behind the operations of Azerbaijan’s presidential family Оригинал Читать далее The mysterious Swiss fixer behind the operations of Azerbaijan’s presidential family

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Этот тщательно отреставрированный замок 18 века, занимающий большую часть крошечной деревушки на франкофонном западе Швейцарии, расположился высоко над Женевским озером за прочной каменной оградой. Почтовые ящики перед главным входом забиты почтой и рекламными брошюрами. Над звонком у ворот видны названия двух фирм, связанных со швейцарским адвокатом, который находится в самом центре паутины компаний, принадлежащих семье президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Официально этот юридический советник-консультант, которого мы здесь будем называть M. O., является коллекционером произведений искусства, а потому его деятельность формально соответствует всем требованиям швейцарского законодательства. В СМИ его, однако, все называют «фиксером» или «решалой» финансовых проблем и вопросов. В 2011 году он стал центральной фигурой в расследованиях, опубликованных азербайджанской журналисткой Хадиджей Исмайловой, попавшей затем в Азербайджане за решетку. В 2016 году масштабная утечка финансовых данных, так называемый скандал Panama Papers, в точности подтвердила все её выводы. Согласно им он был центральной фигурой в процессе создания обширной сети офшорных компаний семьи президента Азербайджана, на которых, по сути, и держится вся экономика страны.

Безуспешные поиски

Скажем сразу, наши попытки установить местонахождение М.О. успехом не увенчались. Связаться с ним через общедоступные профили в соцсетях и другую открытую контактную информацию мы не смогли. Тем не менее о его жизни и связях со Швейцарией известно довольно многое, и всё благодаря общедоступным данным и документам. К ним относятся как расследования Х. Исмаиловой о коррупции в семье Алиева, так и ставшие доступными в результате масштабной утечки документы панамской консалтинговой компании Mossack Fonseca. Использованы нами в этой статье были как все эти источники, так и официальные документы французских и швейцарских государственных органов власти, доступные в Интернете.

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Режим президента Азербайджана Ильхама Алиева обвиняют в нарушении прав и свобод человека. При этом его состояние, равно как и активы его семьи, оценивается в миллиарды долларов. В электронном письме на адрес нашего портала представитель Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA) указал, что в контактах с Азербайджаном Швейцария «всегда как в многостороннем, так и в двустороннем формате, а особенно в связи с недавними сериями арестов в этой стране, четко выражала свою позицию, в том числе и по вопросам прав человека». В конце прошлого года посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штэли (Thomas Stähli) заявил, однако, что приложит максимум усилий для укрепления экономических связей между двумя странами.

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Напомним, что с самого начала 2000-х годов Швейцария пытается в как можно большей степени диверсифицировать свои источники энергии. Такой курс и сблизил тогда её с Азербайджаном. Берн сыграл ключевую роль в реализации проекта строительства Трансадриатического трубопровода**. В последние годы швейцарская сеть магазинов розничной торговли Migros попала, однако, под огонь критики из-за франчайзингового соглашения с энергетической компанией Socar, о чем подробнее можно прочитать в материале ниже. И вот теперь Азербайджан, упомянутый в рейтинге Transparency International в качестве одной из самых коррумпированных стран мира, принимает у себя Климатическую конференцию ООН COP29.

И снова швейцарские адвокаты

Но вернемся к нашему M.O., должность которого на простом языке называется fixer или enabler, а попросту «решала». Его функционал следует локализовать в области швейцарского финансового консалтинга, охватывающей юристов, бухгалтеров и других экспертов, помогающих клиентам управлять их состояниями. В связи с санкциями, введенными в отношении ряда российских граждан и структур по причине агрессии России против Украины, швейцарские адвокаты, нотариусы и в целом юристы оказались вслед за банками страны в очень непростой ситуации. Их обвиняют в оказании помощи тем, кто, попав под санкции, ищет пути обхода всех связанных с ними ограничений.

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Многие, в том числе и страны «Большой семерки», критикуют Берн за то, что швейцарские законодательные нормы в области защиты персональных данных, включая так называемую «адвокатскую тайну», изначально призванные защищать интересы сторон в рамках судебных процессов, по факту могут теперь использоваться для заметания следов, ведущих к тщательно припрятанным подсанкционным активам. Жесткая защита частной сферы и «чувствительных личных данных» не позволяет правоохранительным органам проводить расследования в отношении нелегальных финансовых структур, созданных именно с целью обхода санкций и управляемых связанными адвокатской тайной юристами и специальными консультантами. Такова в целом правовая ситуация, подробнее о ней — в нашем материале выше.

Лабиринт подставных компаний

Родившийся во французском городе Безансон М. О. присутствует в качестве юриста и владельца художественной галереи в Баку в одном из выпусков англоязычного журнала, издаваемого известным гламурным американо-британским издательством Condé Nast и редактируемого старшей дочерью Алиева Лейлой. Эта статья, опубликованная в 2009 году, на данный момент в сети больше недоступна. Затем М.О. оказался настолько близок к азербайджанскому режиму, что в 2011 году Государственный департамент (МИД) США внес его в список «азербайджанских чиновников, представляющих особый интерес». Выводы журналистки-расследовательницы Х. Исмаиловой подтверждают тот факт, что имя М.О. часто всплывало при регистрации офшорных компаний, принадлежащих Лейле Алиевой и ее сестре Арзу, контролировавшим ключевые сектора экономики Азербайджана, например, телекоммуникационную отрасль.

В Институте Медиа-права (Media Rights Institute) в Баку Х. Исмаиловой рассказали, что Министерство связи Азербайджана в приказном порядке требует от компаний мобильной телефонной связи оказывать режиму «множество мелких услуг» при необходимости организовать за кем-нибудь слежку. Наш герой, 62-летний М. О., числился ещё и в трёх других компаниях, зарегистрированных в Панаме и совместно управляемых сестрами Алиевыми. Одной из них была компания Globex International — подставная фирма, базирующаяся в Великобритании и входящая в состав совместного предприятия, контролирующего до 70% всех горных шахт Азербайджана.

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Опубликованные «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» материалы, собранные Х. Исмаиловой, позволяют в общих чертах набросать схему целого лабиринта из подставных компаний, связанных с семьей Алиевых, работающих в нарушение норм даже самого азербайджанского законодательства. Например, официально лица, занимающие политические должности, включая президента, обязаны открыто декларировать все свои активы, чего никто, разумеется, делать и не думает. Не соблюдаются и требования законодательства в отношении порядка проведения государственных тендеров по распределению выгодных подрядов.

Все крупные контракты, например в области сферы услуг и капитального строительства, всегда каким-то чудесным образом оказываются в руках компаний, контролируемых президентской семьей. После публикаций Х. Исмаиловой M.O. на некоторое время залег на дно. В 2018 году азербайджанские СМИ сообщили, что он был «удален» из совета директоров AtaHolding, одной из ключевых холдинговых компаний страны. «Когда такой заметный человек, как М. О., становится фигурантом громких разоблачений, правительство может просто и легко заменить его, скрыв при этом все его контакты и связи», — говорит Эмин Гусейнов, азербайджанский журналист и правозащитник, проживающий с 2015 года в Швейцарии.

Замок в стране Басков

В Швейцарии М. О. основал две компании, предоставляющие финансовые и другие консалтинговые услуги: компания Crescent Lake Finance была основана им в 2006 году, через четыре года после фирмы Privaxis Services, фирмы по доверительному управлению активами, директором которой М.О. был вплоть до 2012 года. Обе фирмы были зарегистрированы по одним и тем же адресам в Женеве, а затем они были перемещены в его личное швейцарское шато, о котором мы упоминали в самом начале нашего материала. Сотрудник компании Privaxis, с которым мы связались по телефону, отказался отвечать на вопросы, сказав, что отвечает только клиентам, после чего повесил трубку.

М. О. был центральной фигурой в процессе создания обширной сети офшорных компаний семьи президента Азербайджана, на которых, по сути, и держится вся экономика страны. SWI

На своем корпоративном сайте фирма заявляет, что имеет на свою деятельность официальную лицензию Finma, швейцарского Федерального ведомства по надзору за финансовыми рынками. Компания Revidor, аудитор фирмы Privaxis, так же отказалась отвечать на наши вопросы, сославшись на подписку о неразглашении. Согласно документам, находящимся в свободном доступе, М. О. выступал в качестве менеджера еще и в компаниях по инвестированию в недвижимость, владельцами которых были бывшие владельцы российского Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей и Дмитрий АнаньевыВнешняя ссылка. В России их обвиняли в миллиардных хищениях и легализации преступных доходов. В 2022 году Швейцария стала фигурантом целого ряда скандалов, связанных с авторитарными политическими лидерами, отмывавшими свои деньги через банки Конфедерации. Страна попала под огонь критики и попыталась затем навести порядок в области бизнеса по хранению и управлению активами, принадлежащими так называемым «политически значимым лицам» (PEP).

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И тут мы снова сталкиваемся со швейцарскими юристами, которые, прикрываясь адвокатской тайной, вполне могут отмывать для этих самых PEP их сомнительные капиталы. «В Женеве, Цюрихе, Лугано и других городах Швейцарии работает огромное количество юристов, контролирующих офшорные компании, и чаще всего с ними вообще ничего не происходит. У правоохранительных органов страны просто не хватает в том числе и административных ресурсов и полномочий, чтобы преследовать их», — рассказал порталу SWI swissinfo один из швейцарских экспертов в этой области. Тем не менее этот эксперт предположил, что на некоторых таких «решал» теперь может оказываться очень значительное давление.

«С тех пор как США начали вносить в свои санкционные списки таких „юристов“, я думаю, они уже начали проявлять куда большую осторожность. У некоторых из них есть офисы на Британских Виргинских островах или на Багамах, не исключено, что они думают теперь и о том, а не переехать ли куда-нибудь в Дубай». Но наш М.О., похоже, пошел ещё дальше. Будучи владельцем художественной галереи в Баку, он недавно стал едва ли не основным меценатом отделения Лувра в Абу-Даби, одалживая ему экспонаты из своей частной коллекции. В июле 2024 года М.О. изменил свою фамилию во всех регистрационных документах, в том числе и в бумагах на замок, который он купил во Французской Стране Басков*** и который он зарегистрировал вместе со своими пятью детьми в качестве акционерного общества. На наши просьбы о комментарии он, понятное дело, не отреагировал.

Оригинальная английская версия вышла под редакцией Вероники ДеВор (Veronica DeVore), оригинальная русскоязычная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Примечания:

*Личность автора этого материала не раскрывается по соображениям безопасности.

**Трансадриатический газопровод (Trans Adriatic Pipeline) — трубопровод для целей транспортировки природного газа из регионов Прикаспия и Ближнего Востока в Западную Европу. Это часть т. н. Южного газового коридора, продолжающая Южно-Кавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (Турция). Протяжённость: 878 км, разработчики проекта — швейцарская компания EGL, норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas, начало эксплуатации — 15 ноября 2020 года.

*** Французская Страна Басков (Pays basque français), регион в юго-западной части французского департамента Атлантические Пиренеи, представляет собой северо-восточную часть древней Страны Басков.

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