The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Внешняя политика

Швейцарская Labor Spiez отмечает столетний юбилей

Как Labor Spiez стала уникальным мировым центром в области обеспечения химической, биологической и радиологической безопасности.

Этот контент был опубликован на
2 минут

Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

В 2025 году швейцарская Лаборатория химического, биологического и радиологического мониторинга (Labor Spiez) отмечает столетний юбилей — за эти сто лет небольшая лаборатория на берегу Тунского озера превратилась в один из ключевых мировых центров в области обеспечения химической, биологической и радиологической безопасности.

Первоначально созданная для анализа химических угроз, она постепенно стала одной из опор не только швейцарской системы гражданской обороны, но и надёжным партнёром мирового сообщества в сфере минимизации и анализа рисков, связанных с радиологическими и биохимическими угрозами. Эксперты из Labor Spiez Внешняя ссылкаявляются стратегическими партнёрами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проводят независимые экспертизы по запросу ООН, обеспечивая нейтральную и научно безупречную аналитику.

Читайте также:

Показать больше
Швейцарская лаборатория вновь подтверждает свой статус мирового лидера в области противодействия ядерным, биологическим и химическим угрозам.

Показать больше

Лучшее из контента SRG

Labor Spiez: 100 лет на службе глобальной безопасности

Этот контент был опубликован на Швейцарская лаборатория вновь подтверждает свой статус мирового лидера в области противодействия ядерным, биологическим и химическим угрозам.

Читать далее Labor Spiez: 100 лет на службе глобальной безопасности

Благодаря репутации Швейцарии как нейтрального государства и строгим научным стандартам, лаборатория стала одним из немногих институтов, которым доверяют и союзники, и государства, находящиеся друг с другом в состоянии конфликта. Сегодня Labor Spiez остаётся уникальной платформой, на базе которой наука, политика и дипломатия работают сообща — во имя нашего общего, безопасного будущего.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме «Наука»

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме «Наука»
Показать больше
Шпиц

Показать больше

Демография

Руководитель Labor Spiez: «Россия оказывала на нас давление»

Этот контент был опубликован на Глава швейцарской химлаборатории в городе Шпиц упрекнул Россию в оказании политического давления на учреждение, являющееся партнёром ОЗХО.

Читать далее Руководитель Labor Spiez: «Россия оказывала на нас давление»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR