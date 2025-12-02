Как Labor Spiez стала уникальным мировым центром в области обеспечения химической, биологической и радиологической безопасности.
В 2025 году швейцарская Лаборатория химического, биологического и радиологического мониторинга (Labor Spiez) отмечает столетний юбилей — за эти сто лет небольшая лаборатория на берегу Тунского озера превратилась в один из ключевых мировых центров в области обеспечения химической, биологической и радиологической безопасности.
Первоначально созданная для анализа химических угроз, она постепенно стала одной из опор не только швейцарской системы гражданской обороны, но и надёжным партнёром мирового сообщества в сфере минимизации и анализа рисков, связанных с радиологическими и биохимическими угрозами. Эксперты из Labor Spiez Внешняя ссылкаявляются стратегическими партнёрами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проводят независимые экспертизы по запросу ООН, обеспечивая нейтральную и научно безупречную аналитику.
Labor Spiez: 100 лет на службе глобальной безопасности
Швейцарская лаборатория вновь подтверждает свой статус мирового лидера в области противодействия ядерным, биологическим и химическим угрозам.
Благодаря репутации Швейцарии как нейтрального государства и строгим научным стандартам, лаборатория стала одним из немногих институтов, которым доверяют и союзники, и государства, находящиеся друг с другом в состоянии конфликта. Сегодня Labor Spiez остаётся уникальной платформой, на базе которой наука, политика и дипломатия работают сообща — во имя нашего общего, безопасного будущего.
