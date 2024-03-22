«Мирная конференция по Украине на «зондирующей» стадии»

Последствия обстрела Киева Россией, 22 марта 2024 года. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис сообщил, что мирная конференция по Украине, запланированная в Швейцарии, все еще находится на «предварительной» стадии, подробные детали предлагаемой конференции, которая должна состояться этим летом, все еще неясны.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss foreign minister: Ukraine peace event still in ‘exploratory’ phase Оригинал Читать далее Swiss foreign minister: Ukraine peace event still in ‘exploratory’ phase

Выступая перед прессой во время своего визита в Кению в четверг 21 марта 2024 года, Иньяцио Кассис сказал, что заручиться поддержкой саммита — очень нелегкая задача, не менее тяжело и примирить позиции Украины и России, поэтому швейцарское правительство «дает себе самому время подумать над (тем, как лучше всего можно было бы организовать такой) саммит.

«Решить, что нам делать, мы хотим в период до середины апреля», — указал И. Кассис в пятницу 22 марта 2024 года утром в интервью швейцарскому общественному (негосударственному) радио на французском языке RTS. «Будем ли мы продолжать саммит? Отложим ли мы его? Проведем ли мы два таких саммита, чтобы обе линии рассуждений могли двигаться вперед одновременно? Сейчас мы находимся на промежуточной или „зондирующей“ стадии», — сказал он.

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«С середины января мне пришлось совершить сумасшедшее турне, с тем чтобы поговорить, послушать, понять, посмотреть, кто и как готов двигаться дальше», — продолжил министр. «И все, очевидно, присматриваются друг к другу, оценивают друг друга. Для нас важно, чтобы все признали законность подхода Швейцарии и были довольны тем, что именно Швейцария делает (шаги по подготовке саммита). Но никто пока не может сказать, каков был бы правильный путь, и в этом заключается сложность задачи».

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Поездка на этой неделе в Восточную Африку, на континент, напрямую затронутый последствиями войны, стала для министра иностранных дел Швейцарии шансом заручиться поддержкой со стороны африканских стран. «Я говорил об этом в Эфиопии. Почему именно в Эфиопии? Потому что Эфиопия присоединилась к БРИКС», — указал И. Кассис в интервью телеканалу RTS. Группа БРИКС — это сообщество из 10 стран, включающее в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.

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Однако конференция, посвященная войне в Украине, ставит вопрос о том, насколько велика среди государств Глобального Юга поддержка этого проекта, учитывая, что Россия на саммите в Швейцарии присутствовать не будет. «Желание внести свой вклад (в урегулирование конфликта) есть везде. Но есть и позиции некоторых государств, которые не всегда совместимы, например, с намерениями Запада, американцев или Европейского союза», — говорит И. Кассис. Хотя есть и некоторые крупные державы, которых по-прежнему трудно убедить принято участие в саммите. Тем временем Соединенные Штаты подтвердили, что они тоже хотят сыграть свою роль в будущей конференции.

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