Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку
В свое время министр обороны Швейцарии Виола Амхерд (Viola Amherd) многократно заверяла, что страна получит 36 американских стелс-истребителей F-35 по фиксированной цене в размере около 6 млрд франков. Однако, как показывает расследование телеканала SRFВнешняя ссылка, США теперь требуют значительно больше.
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Напомним, что в сентябре 2020 года в Швейцарии состоялся референдум по вопросу о закупке новых истребителей. С минимальным перевесом голосов «за» — 50,1% — избиратели поддержали предложение властей заменить устаревший парк машин ВВС страны на новые более современные модели. В официальной информационной брошюре к голосованию Федеральный совет прямо указывал: «На эти цели предусмотрено не более 6 миллиардов франков».
В июне 2021 года правительство решило остановиться на модели истребителя пятого поколения F-35. Виола Амхерд тогда заверяла, что американская сторона предоставила гарантии фиксированной цены. Однако свободный журналист Бени Гафнер (Beni Gafner), много лет занимающийся вопросами материально-технического снабжения армии, установил: эти гарантии больше не соответствуют нынешней позиции США.
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По словам Бени Гафнера, который в последние недели беседовал с различными источниками в федеральной администрации, кабмин (Федеральный совет) столкнулся с «существенными дополнительными расходами». Журналист утверждает, что Виола Амхерд знала об этом ещё летом 2024 года, но проинформировала остальных членов правительства Швейцарии лишь в декабре.
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По разным оценкам дополнительные траты могут составить сумму от 1,3 до 1,5 млрд франков. Два конфиденциальных источника подтвердили телеканалу SRF: США требуют увеличения суммы оплаты, ссылаясь на то, что фиксированная цена не была закреплена в юридически обязывающем контракте. В Министерстве обороны Швейцарии (VBS) уже состоялись как минимум два закрытых совещания по этому вопросу с участием других членов Федерального совета.
Швейцария, уточняет телеканал, не покупала истребители напрямую у производителя Lockheed Martin, сделка оформлялась через американское правительство. В 2021 году его представители действительно заверяли Берн, что цена будет фиксированной, напоминая, что подобные обязательства по отношению к Швейцарии всегда соблюдались. Но уже тогда Федеральное контрольно-аудиторское ведомство (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) выражало свои сомнения. В своём отчёте оно отмечало: «С точки зрения EFK, при закупке F-35A отсутствует правовая гарантия фиксированной цены в виде общей суммы в соответствии с положениями швейцарского права».
Слухи о подорожании циркулируют в парламенте уже несколько недель. Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от социал-демократической партии Фабиан Молина (Fabian Molina) на прошлой неделе задавал министру обороны Мартину Пфистеру (Martin Pfister) прямой вопрос о возможных дополнительных расходах. Тот ответил, что считает цену фиксированной, но добавил: «Если ситуация изменится, мы об этом сообщим».
В пятницу, 20 июня 2025 года, Министерство обороны Швейцарии отказалось давать дополнительные комментарии и сослалось на предшествующее заявление министра обороны. По данным SRF, в этом ведомстве надеются, что американская сторона пересмотрит цену в сторону понижения, но уже в ходе дальнейших переговоров Швейцарии напрямую с производителем самолетов концерном Lockheed Martin.
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