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Внешняя политика

Новые истребители F-35 влетят Швейцарии в копеечку

Как показывает расследование швейцарского телеканала SRF, американская сторона требует за свои самолёты больше, чем было согласовано.
Как показывает расследование швейцарского телеканала SRF, американская сторона требует за свои самолёты больше, чем было согласовано. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

В свое время министр обороны Швейцарии Виола Амхерд (Viola Amherd) многократно заверяла, что страна получит 36 американских стелс-истребителей F-35 по фиксированной цене в размере около 6 млрд франков. Однако, как показывает расследование телеканала SRFВнешняя ссылка, США теперь требуют значительно больше.

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Энди Мюллер (Andy Müller), телеканал SRF / портал Swissinfo
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Напомним, что в сентябре 2020 года в Швейцарии состоялся референдум по вопросу о закупке новых истребителей. С минимальным перевесом голосов «за» — 50,1% — избиратели поддержали предложение властей заменить устаревший парк машин ВВС страны на новые более современные модели. В официальной информационной брошюре к голосованию Федеральный совет прямо указывал: «На эти цели предусмотрено не более 6 миллиардов франков».

В июне 2021 года правительство решило остановиться на модели истребителя пятого поколения F-35. Виола Амхерд тогда заверяла, что американская сторона предоставила гарантии фиксированной цены. Однако свободный журналист Бени Гафнер (Beni Gafner), много лет занимающийся вопросами материально-технического снабжения армии, установил: эти гарантии больше не соответствуют нынешней позиции США.

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По словам Бени Гафнера, который в последние недели беседовал с различными источниками в федеральной администрации, кабмин (Федеральный совет) столкнулся с «существенными дополнительными расходами». Журналист утверждает, что Виола Амхерд знала об этом ещё летом 2024 года, но проинформировала остальных членов правительства Швейцарии лишь в декабре.

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По разным оценкам дополнительные траты могут составить сумму от 1,3 до 1,5 млрд франков. Два конфиденциальных источника подтвердили телеканалу SRF: США требуют увеличения суммы оплаты, ссылаясь на то, что фиксированная цена не была закреплена в юридически обязывающем контракте. В Министерстве обороны Швейцарии (VBS) уже состоялись как минимум два закрытых совещания по этому вопросу с участием других членов Федерального совета.

Швейцария, уточняет телеканал, не покупала истребители напрямую у производителя Lockheed Martin, сделка оформлялась через американское правительство. В 2021 году его представители действительно заверяли Берн, что цена будет фиксированной, напоминая, что подобные обязательства по отношению к Швейцарии всегда соблюдались. Но уже тогда Федеральное контрольно-аудиторское ведомство (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) выражало свои сомнения. В своём отчёте оно отмечало: «С точки зрения EFK, при закупке F-35A отсутствует правовая гарантия фиксированной цены в виде общей суммы в соответствии с положениями швейцарского права».

По разным оценкам в правительственных кругах, дополнительные траты могут составить сумму от 1,3 до 1,5 миллиарда франков.
По разным оценкам в правительственных кругах, дополнительные траты могут составить сумму от 1,3 до 1,5 миллиарда франков. Keystone / Ennio Leanza

Слухи о подорожании циркулируют в парламенте уже несколько недель. Депутат Национального совета (большой палаты парламента) от социал-демократической партии Фабиан Молина (Fabian Molina) на прошлой неделе задавал министру обороны Мартину Пфистеру (Martin Pfister) прямой вопрос о возможных дополнительных расходах. Тот ответил, что считает цену фиксированной, но добавил: «Если ситуация изменится, мы об этом сообщим».

В пятницу, 20 июня 2025 года, Министерство обороны Швейцарии отказалось давать дополнительные комментарии и сослалось на предшествующее заявление министра обороны. По данным SRF, в этом ведомстве надеются, что американская сторона пересмотрит цену в сторону понижения, но уже в ходе дальнейших переговоров Швейцарии напрямую с производителем самолетов концерном Lockheed Martin.

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